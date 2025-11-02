X
রবিবার, ০২ নভেম্বর ২০২৫
১৭ কার্তিক ১৪৩২
১ একটি বেজোড় সংখ্যা

পারভেজ আহসান 
০২ নভেম্বর ২০২৫, ১০:০১আপডেট : ০২ নভেম্বর ২০২৫, ১০:০১
শূন্য-ছায়া

মুছে ফেলা অক্ষর
জলছাপ হয় কাগজে 

জীর্ণ-শীর্ণ নদী 
প্রমত্ততার গল্প বলে

ডেটা হারালেও
মেমরি চিপে চিহ্ন থেকে যায় 

মানুষেরও ঘ্রাণ থাকে
ছায়া হাঁটে আঙিনায়। 


বুনো ঘ্রাণ

জানালায় উঁকি দেয়া রোদে ভেজে
ইনডোর প্ল্যান্ট 
লোহিত-জলের উর্বরতায় ফোটে ফুল 
ঘ্রাণ নেই—রূপের কুহক 

বাতাসে ভেসে আসে বুনো ফুলের ঘ্রাণ
সে হেঁটে যায় বনে। 


আঁটির বাঁশগুলো এলোমেলো 
মাটির উপর ছড়ানো পিতরাজের বিচি—
ডালিমের লাল দানা
কাচদণ্ডটি বালির গুঁড়ো 

একটি সুউচ্চ স্তম্ভ বানাতে 
শিশুরা কুড়াচ্ছে মার্বেল। 


ঘুমবেলা

জলের ভাঙনে বীজাঙ্কুর—
পাতার কম্পন
এ শিহরনে তুমি নৌকা ভেড়াও উজান ঘাটে?
আমরা ছিলাম শালিকজোড়—
তখনো ভাঙেনি কুসুমঘুম—
সংগীতে নিমগ্নতা

একদিন ঘাট ছেড়ে নৌকা চলে যায়।


হাঙর ও নীল ঘোড়া

হঠাৎ ছুটন্ত নীল ঘোড়াটি ঢুকে যায়
অস্তগামী সূর্যের ভেতর 

একটি হাঙর লাফ দেয়
মূহূর্তেই অদৃশ্য হয় নোনা জলে 

মগজের ভেতর ঘোড়াটি দাবড়ে বেরায় 
হাঙরের দাঁতের শব্দ ভাসে নুন হাওয়ায়। 

বিষয়:
কবিতা
