ডাকসু নির্বাচন: ষষ্ঠ দিনে মনোনয়ন ফরম নিলেন ৬৪ জন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে অংশ নিতে ষষ্ঠ দিনে মনোনয়ন ফরম নিয়েছেন ৬৪ জন।
রবিবার (১৭ আগস্ট) সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান ডাকসুর প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন। বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনের তৃতীয় তলায় ডাকসু নির্বাচনের চিফ রিটার্নিং অফিসারের অফিস কার্যালয়ের সামনে ওই সংবাদ সম্মেলন করা হয়।
অধ্যাপক মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন বলেন, ষষ্ঠ দিনে ডাকসুর বিভিন্ন পদে ৬৪ জন মনোনয়ন ফরম নিয়েছেন। এর মধ্যে সহসভাপতি (ভিপি) পদে পাঁচ জন, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে এক জন, সহকারী সাধারণ সম্পদাক (এজিএস) পদে তিন জন, সম্পাদক পদে ২৩ জন এবং সদস্য পদে ৩২ জন ফরম সংগ্রহ করেন। মনোনয়ন জমা দিয়েছেন ২৫ জন।
প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা আরও বলেন, এখন পর্যন্ত ছয় দিনে ডাকসুতে মোট মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করেছেন ১২৫ জন। তাদের মধ্যে ভিপি পদে ১৯ জন, জিএস পদে দুই জন, এজিএস পদে পাঁচ জন, সম্পাদক পদে ৪৪ জন এবং সদস্য পদে ৫৫ জন। এখন পর্যন্ত ৩৮ জন মনোনয়ন ফরম জমা দিয়েছেন।