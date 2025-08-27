X
বুধবার, ২৭ আগস্ট ২০২৫
১২ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদের গঠনতন্ত্র প্রণয়নে কমিটি গঠন

ইবি প্রতিনিধি
২৭ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৪৯আপডেট : ২৭ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৫৮
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ও হল সংসদ (ইকসু) গঠন ও নির্বাচনের গঠনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য কমিটি গঠন করেছ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। বুধবার (২৭ আগস্ট) বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. মো. মনজুরুল হক স্বাক্ষরিত অফিস আদেশে বিষয়টি জানানো হয়। আদেশে কমিটিকে যত দ্রুত সম্ভব ইকসুর গঠনতন্ত্র বা সংবিধি প্রণয়ন করে জমা দিতে বলা হয়েছে।

১১ সদস্যবিশিষ্ট কমিটির আহ্বায়ক হলেন, হিসাব বিজ্ঞান ও তথ্য পদ্ধতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. মিজানুর রহমান। কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন- ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক ড. আলীনূর রহমান, দাওয়াহ অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. শহীদ মুহাম্মদ রেজওয়ান, আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. তোজাম্মেল হোসেন, ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. নজিবুল হক, আল-হাদিস অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. মোস্তাফিজুর রহমান, অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. কাজী মোস্তফা আরীফ। এ ছাড়া সদস্য সচিব হলেন আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক এবং চারুকলা বিভাগের সভাপতি ড. মো. কামরুল হাসান।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে অন্য সদস্যরা হলেন ঢাবির আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. একরামুল হক, চবির আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. জাফর উল্লাহ তালুকদার এবং বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী ব্যারিস্টার ইমাম হোসেন সিডনি।

/এএম/এমওএফ/
বিষয়:
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
সম্পর্কিত
জুলাই আন্দোলনে বিরোধিতা: ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯ শিক্ষককে শোকজ
ইবির বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থীদের নবীনবরণ ও বিদায়ী সংবর্ধনা
ইবি শিক্ষার্থী সাজিদ হত্যার ঘটনায় সন্ধ্যায় জরুরি সিন্ডিকেট
সর্বশেষ খবর
ফ্রান্সের বিশ্বকাপ বাছাইয়ের দলে ডাক পেলেন না একিতিকে
ফ্রান্সের বিশ্বকাপ বাছাইয়ের দলে ডাক পেলেন না একিতিকে
ডিসেম্বরে শেষ হবে পারকি পর্যটন কমপ্লেক্সের কাজ: উপদেষ্টা
ডিসেম্বরে শেষ হবে পারকি পর্যটন কমপ্লেক্সের কাজ: উপদেষ্টা
চীনা নাগরিকের ওয়ালেট চুরি, গ্রেফতার ২
চীনা নাগরিকের ওয়ালেট চুরি, গ্রেফতার ২
প্রকৌশলের শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়ক অবরোধ, বিক্ষোভ
প্রকৌশলের শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়ক অবরোধ, বিক্ষোভ
সর্বাধিক পঠিত
হিজাব বিতর্কে শিক্ষক বরখাস্ত, উত্তাল ভিকারুননিসা
হিজাব বিতর্কে শিক্ষক বরখাস্ত, উত্তাল ভিকারুননিসা
লভ্যাংশ দেবে না ইসলামী ব্যাংক
লভ্যাংশ দেবে না ইসলামী ব্যাংক
শিক্ষকরা কেন পেশা বদলাচ্ছেন
শিক্ষকরা কেন পেশা বদলাচ্ছেন
যে রেলপথে ট্রেন চলে বাইসাইকেলের গতিতে
কুড়িগ্রাম-চিলমারী রেলপথযে রেলপথে ট্রেন চলে বাইসাইকেলের গতিতে
ভারতীয় পণ্যে মার্কিন শুল্ক মোকাবিলায় কড়া পদক্ষেপ মোদির
ভারতীয় পণ্যে মার্কিন শুল্ক মোকাবিলায় কড়া পদক্ষেপ মোদির
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media