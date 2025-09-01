৯ সেপ্টেম্বর ডাকসু নির্বাচন হতেই হবে: আবিদুল ইসলাম

৯ সেপ্টেম্বর ডাকসু নির্বাচন হতেই হবে বলে মন্তব্য করেছেন ছাত্রদল মনোনীত প্যানেলের ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান।
সোমবার (০১ সেপ্টেম্বর) ডাকসু নির্বাচন পেছানোর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে মিছিল শেষে অপরাজেয় বাংলার সামনে সমাবেশে তিনি এ কথা বলেন।
ডাকসু নির্বাচন বন্ধের সুযোগ রাখা হয়েছে অভিযোগ করে আবিদ বলেন, হে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, নির্বাচন কমিশন, আপনারা এমন একটা নির্বাচন আয়োজন করতে যাচ্ছেন, যেখানে নির্বাচন বন্ধ করার ফাঁকফোকর রয়েছে। আমরা স্পষ্টভাবে বলতে চাই, ৯ সেপ্টেম্বর ডাকসু নির্বাচন হতেই হবে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে আইনজীবী শিশির মনিরকে নিয়োগের সমালোচনা করে তিনি বলেন, ‘‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এই রিটের পক্ষে যে আইনজীবী নিযুক্ত করেছেন, তিনি হচ্ছেন শিশির মনির। হে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, স্পষ্ট ভাষায় বলছি, আজকে থাকার কথা ছিল কবরে, কিন্তু আছি এখানে। আমাদের রক্তের ওপর দাঁড়িয়ে সেই প্রশাসনে বসেছে। তোমাকে তো কোনও দলের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য বসানো হয়নি।’’