সোমবার, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৭ ভাদ্র ১৪৩২
৯ সেপ্টেম্বর ডাকসু নির্বাচন হতেই হবে: আবিদুল ইসলাম

ঢাবি প্রতিনিধি
০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:২৩আপডেট : ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৪৩
বক্তব্য রাখছেন আবিদুল ইসলাম খান

৯ সেপ্টেম্বর ডাকসু নির্বাচন হতেই হবে বলে মন্তব্য করেছেন ছাত্রদল মনোনীত প্যানেলের ভিপি প্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান।

সোমবার (০১ সেপ্টেম্বর) ডাকসু নির্বাচন পেছানোর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে মিছিল শেষে অপরাজেয় বাংলার সামনে সমাবেশে তিনি এ কথা বলেন।

ডাকসু নির্বাচন বন্ধের সুযোগ রাখা হয়েছে অভিযোগ করে আবিদ বলেন, হে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, নির্বাচন কমিশন, আপনারা এমন একটা নির্বাচন আয়োজন করতে যাচ্ছেন, যেখানে নির্বাচন বন্ধ করার ফাঁকফোকর রয়েছে। আমরা স্পষ্টভাবে বলতে চাই, ৯ সেপ্টেম্বর ডাকসু নির্বাচন হতেই হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে আইনজীবী শিশির মনিরকে নিয়োগের সমালোচনা করে তিনি বলেন, ‘‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এই রিটের পক্ষে যে আইনজীবী নিযুক্ত করেছেন, তিনি হচ্ছেন শিশির মনির। হে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, স্পষ্ট ভাষায় বলছি, আজকে থাকার কথা ছিল কবরে, কিন্তু আছি এখানে। আমাদের রক্তের ওপর দাঁড়িয়ে সেই প্রশাসনে বসেছে। তোমাকে তো কোনও দলের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য বসানো হয়নি।’’

 

ছাত্রদলডাকসু নির্বাচন
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আরও একদিন বাড়লো ১৪৪ ধারা
বিপিএলের দায়িত্বে আইএমজি
বন্ধু গরকে রাষ্ট্রদূত করে ভারতকে ‘অপমান’ করলেন ট্রাম্প?
কলেজছাত্রকে অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায়, ছাত্রদল নেতাসহ দুজন গ্রেফতার
বিমানবন্দর থেকে ফেরত পাঠানো হলো বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরকে 
ছড়িয়ে পড়া গুজবে কান না দিতে প্রধান উপদেষ্টার প্রতি সেনাপ্রধানের আহ্বান 
প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষক পদে ২১৬৯ জনের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি
আর্থিক সুবিধা পরিশোধের পরিমাণ চূড়ান্ত করতে পারেনি অর্থ মন্ত্রণালয়
হোটেল ওয়েস্টিন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকের মরদেহ উদ্ধার
