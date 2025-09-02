X
মঙ্গলবার, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৮ ভাদ্র ১৪৩২
রাবিতে রাত ১১টার পর হলে ঢোকায় ৯১ ছাত্রীকে তলবের নোটিশ প্রত্যাহার

রাবি প্রতিনিধি
০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:০৭আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮:০৭
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জুলাই ৩৬ আবাসিক হলে রাত ১১টার পর ঢোকায় ৯১ ছাত্রীকে হল প্রাধ্যক্ষের অফিসে তলব করার বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহার করা হয়েছে। সমালোচনার মুখে মঙ্গলবার (০২ সেপ্টেম্বর) বিকাল ৩টার দিকে হলটির প্রাধ্যক্ষ লাভলী নাহার স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

এতে বলা হয়েছে, ‘অনিবার্য কারণবশত ১ সেপ্টেম্বর হলে দেরিতে (রাত ১১টার পরে) ফেরার কারণে যে নোটিশ দেওয়া হয়েছিল, তা প্রত্যাহার করা হলো।’  

হল প্রশাসনের দেওয়া আগের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছিল, ‘জুলাই ৩৬ হলের অনাবাসিক ও গণরুমের ছাত্রীদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে দেরিতে (রাত ১১টার পর) হলে ফেরার কারণে নিম্নে উল্লেখিত ছাত্রীদের ক্রমিক নম্বর ১ থেকে ৪৫ পর্যন্ত মঙ্গলবার এবং ক্রমিক নম্বর ৪৬ থেকে ৯১ পর্যন্ত রোজ বুধবার বিকাল ৪টায় প্রাধ্যক্ষ মহোদয়ের অফিস কক্ষে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেওয়া হলো।’

সোমবার রাতে এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিটির একটি ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে। পরে বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়।

অধ্যাপক লাভলী নাহার বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার স্বার্থে ওই নোটিশ দেওয়া হয়েছিল; কিন্তু বিষয়টি নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে ট্রল হওয়ায় মঙ্গলবার দুপুরে হল প্রশাসনের একটি জরুরি সভা হয়। সভায় ছাত্রীদের নিরাপত্তার স্বার্থে সেই বিজ্ঞপ্তি প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত হয়।’

/এএম/
বিষয়:
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
