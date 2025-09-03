X
বুধবার, ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৯ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ডাকসু নির্বাচন: ঢাবিতে ৮ ও ১০ সেপ্টেম্বরের ছুটি বাতিল

ঢাবি প্রতিনিধি
০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৩৮আপডেট : ০৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:৪৬
সংবাদ সম্মেলনে প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক ড. জসিম উদ্দিন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে দেওয়া ছুটির মধ্যে ৮ ও ১০ সেপ্টেম্বরের ছুটি বাতিল করেছে নির্বাচন কমিশন। বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) ডাকসু নির্বাচন কমিশনের এক সংবাদ সম্মেলনে ডাকসু নির্বাচনের প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক ড. জসিম উদ্দিন এ তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, কেবল নির্বাচনের দিন (৯ সেপ্টেম্বর) ছুটি থাকবে।

এর আগে নির্বাচন উপলক্ষে ৭ থেকে ১০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ক্লাস ও পরীক্ষা বন্ধ ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন।

ছুটি বাতিল করলেও কেন্দ্র পুনর্বিন্যাসের কোনও পরিকল্পনা নেই বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মো. জসিম উদ্দিন।

তিনি বলেন, প্রার্থীদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ৫০০ বুথ থেকে ৭১০টি করা হয়েছে। নির্বাচনের দিন আমাদের শাটলগুলো চালু থাকবে। আশা করি, কোনও সমস্যা হবে না।

 

 

 

 

/আরকে/
বিষয়:
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ছুটিডাকসু নির্বাচন
সম্পর্কিত
ডাকসু নির্বাচনে ভোট কমাতে ছক এঁকেছে নির্বাচন কমিশন, অভিযোগ আবু বাকেরের
প্রার্থিতা ফেরত ও ডাকসু নির্বাচন স্থগিত চেয়ে জুলিয়াস সিজারের রিট
ডাকসুর ভিপি প্রার্থী জালালের জামিন আবেদন আবারও নামঞ্জুর
সর্বশেষ খবর
‘দেড়শ বছর’ আয়ু নিয়ে শি-পুতিনের আলাপ
‘দেড়শ বছর’ আয়ু নিয়ে শি-পুতিনের আলাপ
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান নিয়োগে ক্ষমতা পাচ্ছে এনটিআরসিএ
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান নিয়োগে ক্ষমতা পাচ্ছে এনটিআরসিএ
ধসের পর কামিন্দুর ব্যাটে জিতলো শ্রীলঙ্কা 
ধসের পর কামিন্দুর ব্যাটে জিতলো শ্রীলঙ্কা 
সংঘর্ষের ঘটনা লাইভ করায় চবি ছাত্রীদের ‘ধর্ষণের হুমকি’
সংঘর্ষের ঘটনা লাইভ করায় চবি ছাত্রীদের ‘ধর্ষণের হুমকি’
সর্বাধিক পঠিত
তিন দাবিতে আল্টিমেটাম প্রাথমিক শিক্ষকদের, কী ভাবছে সরকার
তিন দাবিতে আল্টিমেটাম প্রাথমিক শিক্ষকদের, কী ভাবছে সরকার
ভারতে আশ্রয়প্রার্থী ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য শিথিল হলো আইন
ভারতে আশ্রয়প্রার্থী ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জন্য শিথিল হলো আইন
একীভূতকরণে সম্মতি দিলো ইউনিয়ন ব্যাংক
একীভূতকরণে সম্মতি দিলো ইউনিয়ন ব্যাংক
গণধর্ষণের হুমকি দেওয়া আলী হুসেন ঢাবি থেকে বহিষ্কার
গণধর্ষণের হুমকি দেওয়া আলী হুসেন ঢাবি থেকে বহিষ্কার
চায়না দোয়ারীতে সয়লাব পদ্মা নদী, হারিয়ে যাচ্ছে দেশীয় মাছ
চায়না দোয়ারীতে সয়লাব পদ্মা নদী, হারিয়ে যাচ্ছে দেশীয় মাছ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media