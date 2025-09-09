জামায়াতপন্থি শিক্ষকদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ জিএস প্রার্থী হামিমের

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে জামায়াতপন্থি শিক্ষকদের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলেছেন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের সাধারণ সম্পাদক (জিএস) প্রার্থী শেখ তানভীর বারী হামিম। তিনি বলেন, ‘এসব শিক্ষক শিবির নেতাদের চেয়েও অনেকটা অতিউৎসাহী আচরণ করছেন। অনেক সময় ভোটারদের ব্যালট দিতে বিলম্ব করছেন।’ তবে এ বিষয়ে এখনও নির্বাচন কমিশনে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দায়ের করেননি বলে জানান তিনি।
মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) সকাল ৯টার দিকে টিএসসি ভোটকেন্দ্র পরিদর্শনের সময় সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তিনি।
হামিম বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভোট নিয়ে উচ্ছ্বাস দেখা যাচ্ছে। সামগ্রিকভাবে ভোটের পরিবেশ ভালো। আশা করি শিক্ষার্থীরা সঠিক নেতৃত্ব বেছে নেবেন।’ এ সময় তিনি ভোটারদের কাছে দোয়া চান।
উল্লেখ্য, প্রায় ছয় বছর পর আবারও অনুষ্ঠিত হচ্ছে ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন। মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে। বিরতিহীনভাবে ভোটগ্রহণ চলবে বিকাল ৪টা পর্যন্ত। সকাল থেকেই ভোটকেন্দ্রগুলোর সামনে ভোটারদের দীর্ঘলাইন দেখা গেছে।
এবারের ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে মোট ভোটার সংখ্যা ৩৯ হাজার ৮৭৪। এর মধ্যে ছাত্র ভোটার সংখ্যা ২০ হাজার ৯১৫ এবং ছাত্রী ভোটার ১৮ হাজার ৯৫৯ জন। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮টি কেন্দ্রে ৮১০টি বুথে ভোটগ্রহণ করা হচ্ছে। বিকাল ৪টার মধ্যে কেন্দ্রে লাইনে দাঁড়ানো শিক্ষার্থীরা ভোট দেওয়ার সুযোগ পাবেন।
নির্বাচনে মোট ২৮টি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ৪৭১ জন প্রার্থী। সহ-সভাপতি (ভিপি) পদে লড়ছেন ৪৫ জন এবং সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে আছেন ১৯ জন প্রার্থী। মধ্যে নারী শিক্ষার্থী ১৮ হাজার ৯৫৯ জন আর ১৮টি হল সংসদে ভোটের লড়াইয়ে নেমেছেন ১ হাজার ৩৫ জন। প্রতিটি হল সংসদে ১৩টি করে মোট পদের সংখ্যা ২৩৪।
সব মিলিয়ে এবার একজন ভোটারকে ৪১টি করে ভোট দিতে হবে। ভোটগ্রহণ হচ্ছে ওএমআর ফরমে, ছয় পাতার ব্যালটে। এরপর ১৪টি গণনা মেশিনে ৮টি কেন্দ্রে হবে ফলাফল গণনা। ফলাফল ঘোষণা করা হবে নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে। ভোটগণনা সরাসরি দেখানো হবে এলইডি স্ক্রিনে।