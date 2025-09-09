X
মঙ্গলবার, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৫ ভাদ্র ১৪৩২
প্রশাসনের সাথে ছাত্রদলের বাগবিতণ্ডা, টিএসসিতে উত্তেজনা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:২২আপডেট : ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:২২
টিএসসিতে উত্তেজনা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনকে কেন্দ্র করে টিএসসির রোকেয়া হল কেন্দ্র উত্তেজনা দেখা দিয়েছে।

মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) দুপুর দেড়টার দিকে লিফলেট বিতরণকে কেন্দ্র করে ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীনের সাথে প্রশাসনের বাগবিতণ্ডার জেরে এই উত্তেজনা দেখা দেয়।

এ সময় প্রশাসনের বিরুদ্ধে ‘ভুয়া ভুয়া’ স্লোগান দেন ছাত্রদল নেতাকর্মীরা।

ছাত্রদলের অভিযোগ, প্রশাসন শিবিরের পক্ষে কাজ করছে।

জানা গেছে, এ সময় টিএসসিতে শিক্ষার্থীদের কাছে লিফলেট বিতরণ করছিলেন ছাত্রদলের নেতারা। তখন সেখানে অবস্থানরত শিবির নেতাকর্মী ও স্বতন্ত্র ভিপি প্রার্থী আল সাদী ভূইয়া প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

তবে ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা অভিযোগ করেন, প্রশাসন পক্ষপাতিত্ব করছে। নাছির বলেন, ‘শিবিরের প্যানেলের পক্ষে ব্যালটে আগে থেকেই সিল মারার অভিযোগ দিতে গেলে প্রশাসন আমাদের সাথে অপ্রীতিকর আচরণ করে। আমাদের কোনও কথা শুনতে চাইনি।’

এ সময় সেখানে অবস্থানরত শিবিরের নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধেও স্লোগান দেন ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা।

উত্তেজনা নিরসনে এ সময় সামনে বের হয়ে আসেন দায়িত্বরত শিক্ষক সামিরা লুৎফা নিত্রা। তিনি ছাত্রদল নেতাকর্মীদের শান্ত করেন। তিনি বলেন, ‘এ কেন্দ্রে কোনও অনিয়ম হয়নি। তবে একটু ভুল বুঝাবুঝি হয়েছে ‘

স্বতন্ত্র ভিপি প্রার্থী আল সাদী ভূঁইয়া বলেন, ‘ছাত্রদল ও শিবিরের নেতারা আচরণবিধি লঙ্ঘন করছে। অথচ স্বতন্ত্র প্যানেলের কর্মীদেরকে নানা হয়রানি করা হচ্ছে।’

ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন বলেন, ‘টিএসসি কেন্দ্রে শিবিরের পক্ষে সিলমারা ব্যালটের বিষয়ে অভিযোগ করতে গেলে প্রশাসন আমাদের সাথে অনাকাঙ্ক্ষিত আচরণ করে।’

এর আগে বেলা সাড়ে ১১টার দিকে এক ছাত্রী অভিযোগ করেন, এই কেন্দ্রে শিবিরের পক্ষে সিলমারা ব্যালট দেখতে পেয়েছেন তার এক বান্ধবী। যদিও শিবিরের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, একুশে হলের কারচুপির অভিযোগ ঢাকতেই এ ধরনের নাটক সাজানো হয়েছে।

ডাকসুডাকসু নির্বাচনডাকসু নির্বাচন ২০২৫
