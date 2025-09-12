X
শুক্রবার, ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৭ ভাদ্র ১৪৩২
শুক্রবার দুপুরের মধ্যে জাকসুর ফল ঘোষণা সম্ভব: নির্বাচন কমিশন

জাবি প্রতিনিধি
১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০০:১৫আপডেট : ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০০:১৫
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের ফল শুক্রবার দুপুরের মধ্যে ঘোষণা করা সম্ভব হবে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন

এখন ভোট গণনা চলছে। বৃহস্পতিবার সারা রাত গণনা করা হবে। কখন ফল ঘোষণা করা হবে জানতে চাইরে জাকসু নির্বাচন কমিশনের সদস্যসচিব অধ্যাপক এ.কে. এম রাশিদুল আলম বলেন, ‘ভোট গণনা করতে বৃহস্পতিবার সারা রাত লেগে যাবে। আশা করছি, শুক্রবার দুপুরের মধ্যে ফলাফল ঘোষণা করা সম্ভব হবে। এই নির্বাচনে প্রায় ৬৮ শতাংশ শিক্ষার্থী ভোট দিয়েছেন।’

এর আগে রাত সোয়া ১০টার দিকে ভোট গণনা শুরু হয় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে। এর আগে সকাল ৯টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ২১টি আবাসিক হলে ভোটগ্রহণ শুরু হয়। বিকাল ৫টায় ভোটগ্রহণ শেষ হয়। এরপরও একটি কেন্দ্রে দুই ঘণ্টা বেশি সময় ভোট দেওয়ার সুযোগ পেয়েছেন শিক্ষার্থীরা।

প্রসঙ্গত, এবারের জাকসু নির্বাচনে মোট ভোটার ১১ হাজার ৯১৯। নির্বাচনে ২৫টি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন ১৭৭ প্রার্থী। নির্বাচনে বামপন্থি, শিবির, ছাত্রদল ও স্বতন্ত্র শিক্ষার্থীদের সমর্থিত ৮টি প্যানেল অংশগ্রহণ করে। তবে কারচুপির অভিযোগ এনে নির্বাচন বর্জন করেছে ছাত্রদলসহ বামপন্থি সমর্থিত পাঁচটি প্যানেল।

ভোটজাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়জাকসু
