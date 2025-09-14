ঘোষিত ফলাফলের সঙ্গে মোট ফলাফলের মিল পাচ্ছেন না একাধিক প্রার্থী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন শেষ হয়েছে চলতি মাসের ৯ তারিখে এবং ফলাফল ঘোষিত হয়েছে ১০ তারিখ সকালে।
ঘোষিত ফলাফলের সঙ্গে হলগুলোর ভোট সংখ্যা প্রকাশের পর প্রার্থীদের প্রাপ্ত ভোটের যোগফল মিলছে না বলে অভিযোগ করেছেন একাধিক প্রার্থী।
অনিয়মের অভিযোগ তুলে একাধিক প্রার্থী দিয়েছেন ফেসবুক স্ট্যাটাসও। তবে নির্বাচন কমিশন বলছে, ‘ঘোষিত ফলাফলে টাইপিং মিসটেক ছিল’।
অভিযোগ করে প্রতিরোধ পর্ষদের সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক প্রার্থী ফারিয়া মতিন ইলা ফেসবুকে লিখেছেন, ‘নির্বাচনে আমার সর্বমোট ভোট দেখায় ২১৪৭। কিন্তু সবগুলো হলের ভোট সংখ্যা গণনার পর যা দাঁড়ায় তা ২১৬১। তাহলে এই যে ২১৬১ থেকে ২১৪৭ হয়ে যাওয়ার যে বিষয়টা, সেইটার মানে কী? এবং কীভাবে এডজাস্ট হইলো এই ভোটটা? এই হইলো অবস্থা। হলের ভোট তো গোণারও অপশন নাই। হলে হলে যে ভোট সংখ্যা দেখানো হইলো সেইটা কতটুকু সুষ্ঠু আল্লাাহ মালুম। এখনও গলা ফাটাইয়া বলবেন ডাকসুর ফলাফল সুষ্ঠু হইসে?’
বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ প্যানেলের আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক প্রার্থী মোহাম্মদ সাকিব তার ফেসবুকে লিখেছেন, ‘হল থেকে প্রাপ্ত ভোটের লিস্ট অনুযায়ী আমার মোট ভোট সংখ্যা ৩৯৬২। কিন্তু সম্মিলিত লিস্ট এবং রেজাল্টের লিস্টে ভোট সংখ্যা ৩৯২২।’
তিনি আরও লিখেন, ‘শিক্ষার্থীদের রায়কে সম্মান জানিয়ে যে কয়জন নির্বাচনকে গ্রহণ করেছে আমি তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলাম। একইসাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ব্যর্থতাকে আমি দালিলিক প্রমাণ হিসেবে রাখলাম।’
তবে বিষয়টিকে টাইপিং মিসটেক বলছেন প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক মোহাম্মদ জসীম। বাংলা ট্রিবিউনকে তিনি বলেন, ‘শিক্ষার্থীরা যেটা যোগ করে পেয়েছে সেটাই সঠিক। এজন্যই তাদের কাছে লিস্ট দিয়ে দেওয়া হয়েছে।’
ভুলের ব্যাপারে তিনি বলেন, ‘ভোররাত পর্যন্ত গণনার পত সবাই ক্লান্ত ছিল। তখন সবারই ঘুম ঘুম ভাব ছিল, যার ফলে অনেকে পাঁচের জায়গা চার লিখেছে। এগুলো টাইপোলজিক্যাল মিসটেক। তবে এটা সংশোধন করে আজ সন্ধ্যার মধ্যে দেওয়া হবে।’