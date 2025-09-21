X
রবিবার, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৬ আশ্বিন ১৪৩২
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন প্রক্টর ড. হোসেন শহীদ সরওয়ার্দী

চবি প্রতিনিধি
২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৪০আপডেট : ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৪০
ড. হোসেন শহীদ সরওয়ার্দী

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) নতুন প্রক্টর হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন মার্কেটিং বিভাগের অধ্যাপক ড. হোসেন শহীদ সরওয়ার্দী। আগামী মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) থেকে তার এই নিয়োগ কার্যকর হবে।

রবিবার (২১ সেপ্টেম্বর) চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে এ তথ্য জানানো হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে এই তথ্য জানানো হয়েছে। আদেশ অনুযায়ী, অধ্যাপক সরওয়ার্দী এক বছরের জন্য প্রক্টরের দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি ২৩ সেপ্টেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে তার নতুন কার্যভার গ্রহণ করবেন।

এই নিয়োগে তাকে প্রদেয় ভাতা ও অন্যান্য সুবিধাও দেওয়া হবে বলে অফিস আদেশে উল্লেখ করা হয়েছে।

/এমএএ/
বিষয়:
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media