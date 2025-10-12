X
রবিবার, ১২ অক্টোবর ২০২৫
২৭ আশ্বিন ১৪৩২
রাকসু নির্বাচনে ছাত্রদল প্যানেলের ১০ দফা ইশতেহার ঘোষণা

রাবি প্রতিনিধি
১২ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:০২আপডেট : ১২ অক্টোবর ২০২৫, ১৭:০২
ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের ইশতেহার ঘোষণার সংবাদ সম্মেলন

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেল ‘ঐক্যবদ্ধ নতুন প্রজন্ম’- দশ দফা ইশতেহার ঘোষণা করেছে। সোমবার (১২ অক্টোবর) দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনার চত্বরে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে প্যানেলের সহ-সভাপতি (ভিপি) পদপ্রার্থী শেখ নূর উদ্দিন আবির ইশতেহার ঘোষণা করেন।

ইশতেহারগুলো হল- ১৯৬৯ এর ১৮ ফেব্রুয়ারি পাকবাহিনীর গুলিতে ড. শামসুজ্জোহা শহীদ হওয়ার দিনটিকে ‘জাতীয় শিক্ষক দিবস’ হিসেবে ঘোষণা করা; বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করে একাডেমিক উৎকর্ষ নিশ্চিতকরণ এবং বিশ্ববিদ্যালয়কে মুক্ত জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা; বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের লাইব্রেরি, ইন্টারনেট ও বিদ্যুৎ সেবা উন্নয়ন; ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরে শিক্ষার্থীদের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ; ক্যাম্পাসের চিকিৎসা কেন্দ্র আধুনিকায়ন করা।

ইশতেহারের মধ্যে আরও রয়েছে– নারী শিক্ষার্থী এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা; ক্যাম্পাসে সব শিক্ষার্থীর সামাজিক সহাবস্থান এবং মুক্ত সাংস্কৃতিক চর্চার পরিবেশ নিশ্চিত করা; আবাসন সংকট নিরসন করা; স্বাস্থ্যসম্মত খাবার ও বিশুদ্ধ পানি নিশ্চিত করা; দূরবর্তী শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি কমাতে রাবি রেল স্টেশন সচল করা এবং শিক্ষার্থীদের জন্য ডিসকাউন্ট টিকিটের ব্যবস্থা করা। ক্যাম্পাস বাসের রুট এবং ট্রিপ সংখ্যা বৃদ্ধি করা।

এ সময় প্যানেলটির সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী (জিএস) নাফিউল ইসলাম জীবন ও সহসাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী (এজিএস) জাহিন বিশ্বাস এষাসহ অন্য প্রার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়রাকসু নির্বাচন
ইয়টে জাস্টিন ট্রুডোর সঙ্গে চুম্বনে মাতলেন কেটি পেরি!
ধ্বংস করা হলো অবৈধ গ্যাস সংযোগে ব্যবহৃত ২ হাজার রেগুলেটর
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস করতে এসে ছাত্রলীগ নেতা আটক
দানবীয় সরকারের পতনে চব্বিশের গণঅভ্যুত্থান অনিবার্য হয়ে পড়েছিল: ট্রাইব্যুনালে চিফ প্রসিকিউটর
রাতের আঁধারে ভেঙে ফেলা হলো সভামঞ্চ ও প্যান্ডেল
বিভাগ আন্দোলন করে ফেরার পথে নোয়াখালীর বাস আটকে দিলো কুমিল্লার জনতা
বিদেশি ফলের দাম কিছুটা কমেছে, স্বস্তি দেশি ফলে
১৫ কর্মকর্তাকে হেফাজতে নিয়েছে সেনা কর্তৃপক্ষ
তারেক রহমান জ্বরে আক্রান্ত
