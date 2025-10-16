X
বৃহস্পতিবার, ১৬ অক্টোবর ২০২৫
৩০ আশ্বিন ১৪৩২
এক কক্ষের ভোট পুনরায় গণনার দাবিতে সহ-উপাচার্যকে অবরুদ্ধ ছাত্রদলের

চবি প্রতিনিধি
১৬ অক্টোবর ২০২৫, ০২:১৭আপডেট : ১৬ অক্টোবর ২০২৫, ০২:১৭
সহ-উপাচার্যকে অবরুদ্ধ ছাত্রদলের।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের হল সংসদ নির্বাচনের ফল ঘোষণা নিয়ে ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের মধ্যে হট্টগোলের ঘটনা ঘটেছে। বুধবার রাত ১২টা ৫০ মিনিটে প্রকৌশল অনুষদ ভবনের সামনে এ হট্টগোল শুরু হয়। রাত ১টা ১০ মিনিটেও সেখানে অবস্থান রয়েছে দুই পক্ষের নেতাকর্মীদের। এ সময় সহ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক মো. কামাল উদ্দিনকে প্রকৌশল অনুষদ ভবনে অবরুদ্ধ করে রেখেছেন ছাত্রদল নেতাকর্মীরা।

ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের অভিযোগ, সোহরাওয়ার্দী হলে ভিপি পদে জমাদিউল আওয়ালকে কারচুপির মাধ্যমে হারানো হয়েছে। তাকে ১ হাজার ২০৩ ভোট দেওয়া হয়েছে, এই পদে ছাত্রশিবির সমর্থিত নেয়ামত উল্লাহ ১ হাজার ২০৬ ভোট পেয়েছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা বলছেন, প্রকৌশল অনুষদের ৩১২ নম্বর কক্ষে দর্শন ও সংস্কৃত বিভাগের শিক্ষার্থীরা ভোট দিয়েছেন। অথচ এই কক্ষে জমাদিউল আওয়াল পেয়েছেন ৩ ভোট৷ এমনটি হওয়ার কথা নয়। আর দর্শন বিভাগের অনেকের সঙ্গে জমাদিউল আওয়ালের সুসম্পর্ক রয়েছে। তাকে কারচুপির মাধ্যমে ৩ ভোট দেওয়া হয়েছে।

সহ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক মো. কামাল উদ্দিন জানান, তিনি ফলাফল ঘোষণা শেষে চলে যাচ্ছিলেন। এরপর একদল শিক্ষার্থী তার পথ আটকে সোহরাওয়ার্দী হল সংসদে এই ভবনের ৩১২ নম্বর কক্ষের ভোট আবার গণনার দাবি করেছেন। এ সময় তিনি এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেন। তবে তারা মানেননি। এখন তাকে আটকে রাখা হয়েছে৷

