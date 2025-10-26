ঢাবিতে উচ্ছেদ অভিযানের জেরে বিক্ষোভ-পাল্টা বিক্ষোভ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) ক্যাম্পাসে অবৈধ দোকান, উদ্বাস্তু, ভবঘুরে ও নেশাগ্রস্তদের উচ্ছেদ অভিযানের জেরে শনিবার (২৫ অক্টোবর) রাতে বিক্ষোভ ও পাল্টা বিক্ষোভের ঘটনা ঘটেছে। পরিচ্ছন্ন ক্যাম্পাসের অংশ হিসেবে গত তিন দিন ধরে এ অভিযান পরিচালনা করে আসছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল টিমের নেতৃত্বে পরিচালিত এই উচ্ছেদ অভিযানে অংশ নেয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ঢাকসু) নেতারা। এর মধ্যে সমাজকল্যাণ সম্পাদক এ বি জুবায়ের (জুবায়ের বিন নেসারি) ও সদস্য সর্বমিত্র চাকমা সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন।
ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন, মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ এবং গ্রিন ফিউচার ফাউন্ডেশনের স্বেচ্ছাসেবীরা এ অভিযানে সহযোগিতা করে।
ঢাবি প্রশাসন ও ঢাকসু নেতারা নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যবিধির কারণ দেখিয়ে অভিযানের পক্ষে যুক্তি দেন। সহকারী প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘প্রায় ৩০ হাজার শিক্ষার্থী অবৈধ বিক্রেতাদের উচ্ছেদের দাবি জানিয়েছেন। শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার স্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এ দাবি উপেক্ষা করতে পারে না।’
ঢাকসু নেতারা অভিযোগ করে বলেন, ‘ক্যাম্পাসে বহিরাগতদের অবাধ প্রবেশে নিরাপত্তা ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। মেট্রোরেলের নিচে ও আশপাশে অনেক ভাসমান ব্যক্তি স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছেন, যাদের অনেকে মাদক সেবন, বিক্রি ও রাতে ছিনতাইয়ের মতো অপরাধে জড়িত।’
ডাকসু সমাজসেবা বিষয়ক সম্পাদক যুবায়ের বিন নেছারী বলেন, ‘ক্যাম্পাসে গৃহহীনদের অবস্থান অপরাধী নেটওয়ার্ককে সক্রিয় রাখছে।’ ঢাকসু সাধারণ সম্পাদক এস এম ফারহাদ বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশীদারিত্বের মধ্যে মাদক ব্যবসায়ী, অনুমোদনহীন দোকানদার বা হকারদের স্থান নেই। যারা উচ্ছেদের বিরোধিতা করছেন, তারা আসলে পুরনো মাদক ও অর্থনৈতিক সিন্ডিকেটকে রক্ষা করতে চাইছেন।’
বিক্ষোভ ও অসদাচরণের অভিযোগ
শনিবার রাত ৯টার দিকে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, যখন এই অভিযানকে অমানবিক আখ্যা দিয়ে বিক্ষোভ মিছিল করে কয়েকটি বাম সংগঠন। বিক্ষোভ মিছিলটি সোহরাওয়ার্দী উদ্যান গেট থেকে শুরু হয়ে ভিসি চত্বর ঘুরে টিএসসি পর্যন্ত যায় এবং রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে সমাবেশ করে শেষ হয়।
বিক্ষোভে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, উচ্ছেদ অভিযানে কিছু দোকান ভাঙচুর করা হয়েছে। বিক্ষোভকারীরা অভিযানের নিন্দা জানিয়ে একে ‘অমানবিক’ ও ‘অগ্রহণযোগ্য’ বলে মন্তব্য করেন।
এ বিষয়ে বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর সাংগঠনিক সম্পাদক জাহিদুল ইসলাম রিয়াদ বলেন, ‘উচ্ছেদ কোনোভাবেই এলোমেলোভাবে করা যায় না; এটি পরিকল্পিত ও পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে হওয়া উচিত।’
সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের (মার্ক্সবাদী) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক মোজাম্মেল হক বলেন, ‘যারা বছরের পর বছর ক্যাম্পাসে জীবিকা নির্বাহ করে আসছেন, তাদের বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা না করে উচ্ছেদ মানবিক নয়।’
ভাসমান ব্যবসায়ীরা অভিযোগ করে জানান, অভিযানের সময় তাদের মারধর করা হয়েছে ও দোকানপাট ভাঙচুর করা হয়েছে।
এক ভাসমান মোমো বিক্রেতা মো. মঈনউদ্দিন বলেন, ‘ঢাকসু নেতা ও প্রক্টরিয়াল টিম আমাকে ও ফুল বিক্রেতাদের মারধর করেছে। দোকান সরানোর সময়ও পুরোপুরি ধ্বংস করে দেয়। এমনকি নারী ফুল বিক্রেতা ও পথশিশুদেরও গালাগাল করেছে।’
বিপ্লবী ছাত্র-যুব আন্দোলনের আহ্বায়ক নাঈম উদ্দিন বলেন, ‘পরিচ্ছন্ন ক্যাম্পাস প্রয়োজন, কিন্তু তার নামে ভাসমান দোকানদার ও পথশিশুদের জীবিকা ধ্বংস করা ঠিক নয়। পুনর্বাসন ছাড়া উচ্ছেদ অন্যায়।’
ঢাবি সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক সামিনা লুৎফা ফেসবুকে লেখেন, ‘আমি কোথাও ঢাকসুর সংবিধান খুঁজে পাচ্ছি না। কেউ কি দেখাতে পারেন, কোথায় লেখা আছে যে ছাত্র রাজনীতির নামে গুণ্ডামি বৈধ?’
পাল্টা বিক্ষোভ ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা
রাত ১১টার দিকে ঢাকসু নেতারা প্রক্টর অফিসের সামনে পাল্টা বিক্ষোভের আয়োজন করেন। এতে অংশ নেন ঢাকসু সমাজসেবা সম্পাদক যুবায়ের বিন নেছারী, সদস্য সর্বমিত্র চাকমা, সূর্যসেন হলের ভাইস প্রেসিডেন্ট আজিজুল হক এবং জিয়াউর রহমান হলের সাধারণ সম্পাদক আসিফ ইমাম।
পরে সহকারী প্রক্টরদের সঙ্গে এক বৈঠকে (যার মধ্যে সহযোগী অধ্যাপক রফিকুল ইসলামও ছিলেন) ঢাকসু নেতারা উচ্ছেদবিরোধী বিক্ষোভে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান এবং বিক্ষোভের ভিডিও ফুটেজ জমা দেন। সর্বমিত্র চাকমা দাবি করেন, ‘উচ্ছেদবিরোধী মিছিল বামঘেঁষা ছাত্রদের উসকানিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে।’
সহকারী প্রক্টর রফিকুল ইসলাম নিশ্চিত করেন যে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীদের ‘শোকজ’ নোটিশ দেওয়া হবে। তিনি বলেন, ‘যদি কোনও বর্তমান শিক্ষার্থী হকারদের সঙ্গে মিছিলে অংশ নেয়, তবে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এটি প্রশাসনের প্রথম এবং নিশ্চিত পদক্ষেপ।’
শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদের অধিকারের বিষয়ে রফিকুল ইসলাম বলেন, ‘শিক্ষার্থীরা প্রতিবাদ করতে পারবে, যদি তা শুধুমাত্র ঢাবি শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে সীমিত থাকে। তবে বহিরাগত- যেমন হকার বা পথবিক্রেতা- আনয়ন নিরাপত্তার জন্য হুমকি। শিক্ষার্থীরা চাইলে শাহবাগের মতো জায়গায় গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পারে।’