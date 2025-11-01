X
শনিবার, ০১ নভেম্বর ২০২৫
১৬ কার্তিক ১৪৩২
শিক্ষার্থীদের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার আহ্বান ঢাবি প্রশাসনের

ঢাবি প্রতিনিধি
০১ নভেম্বর ২০২৫, ২২:৩১আপডেট : ০১ নভেম্বর ২০২৫, ২২:৩১
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এবং ব্যক্তি পর্যায়ে কিছু শিক্ষার্থীর ধর্ম, বিশ্বাস এবং সংস্কৃতির প্রতি অবমাননাকর এবং অসম্মানজনক আচরণ লক্ষ করে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) কর্তৃপক্ষ।

শনিবার (১ নভেম্বর) এক বিজ্ঞপ্তিতে শিক্ষার্থীদের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অতিসম্প্রতি লক্ষ্য করছে যে, কিছু শিক্ষার্থীর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বক্তব্য, মন্তব্য এবং মতামত, ছবি ইত্যাদি ব্যক্তির ধর্ম, বিশ্বাস এবং সংস্কৃতির প্রতি অবমাননাকর এবং অসম্মানজনক। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ছাড়া ব্যক্তি পর্যায়েও এরূপ আচরণ পরিলক্ষিত হচ্ছে, যা অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং অনভিপ্রেত।

এতে আরও বলা হয়েছে, বাংলাদেশে বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ ও গোত্রের মানুষ দীর্ঘদিন ধরে অত্যন্ত সম্প্রীতি ও সহমর্মিতার সঙ্গে বসবাস করে আসছেন। পারস্পরিক সম্মানবোধ এবং সম্প্রীতির মনোভাব থাকা যেকোনো বিবেকবান মানুষ এবং সুনাগরিকের গুরুত্বপূর্ণ পরিচায়ক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কাছে এ ক্ষেত্রে দেশের জনগণের প্রত্যাশা আরও বেশি। দেশ ও জাতির সংকটকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অবদান নিয়ে আমরা যেভাবে গর্ববোধ করি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উদাহরণ সৃষ্টির ক্ষেত্রেও একইভাবে আমরা গর্ব করতে চাই।’

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে, ধর্ম, সংস্কৃতি ও আচার-অনুষ্ঠানের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ প্রকাশের মাধ্যমে হিংসা-বিদ্বেষ ছড়ানো একটি অপরাধ। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে এ জাতীয় অপরাধের ঘটনা এবং এর ফলে সৃষ্ট পরিস্থিতির জন্য নির্ধারিত শাস্তি রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ রক্ষার জন্য আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এ ক্ষেত্রে যেকোনো অপতৎপরতা রোধে কর্তৃপক্ষ কঠোর পদক্ষেপ নিতে দ্বিধাবোধ করবে না।

তাই সকল শিক্ষার্থীর কাছে প্রত্যাশা, যেন তারা সব ধরনের হিংসা-বিদ্বেষ ছড়ানো থেকে বিরত থাকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা প্রত্যেকেই একজন সুনাগরিক এবং দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠের অংশীজন হিসাবে পারস্পরিক সহনশীলতা, শ্রদ্ধা এবং সম্প্রীতির উদাহরণ তৈরি করবে বলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশ্বাস করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ফেসবুকধর্মগ্রন্থ অবমাননা
‘নেট জিরো কার্বন এমিশন’ ধনী দেশগুলোর নতুন অর্থনৈতিক প্রতারণা: মৎস উপদেষ্টা
ধর্ম অবমাননার অভিযোগে ঢাবি শিক্ষার্থী বহিষ্কার
ঢাবি সংগীত বিভাগে দুদিনব্যাপী কর্মশালা শুরু
‘নেট জিরো কার্বন এমিশন’ ধনী দেশগুলোর নতুন অর্থনৈতিক প্রতারণা: মৎস উপদেষ্টা
‘আমার লোক, তোমার লোক’ কালচার থেকে বিএনপি-জামায়তকে বেরিয়ে আসতে বললেন আইন উপদেষ্টা
৩ ঘণ্টার প্যারোলে মুক্তি পেয়ে স্ত্রীর জানাজায় এসে কাঁদলেন যুবলীগ নেতা
পূর্ব সীমান্তে সামরিক মহড়া, ভারতীয় সেনার সতর্কতা জারি
তুরস্কে পাহাড়ের নিচে মিললো ১৬০০ বছরের পুরনো ওয়াইন কারখানা
তিন বাহিনীর প্রধান যমুনায়
এক নামে থাকা অতিরিক্ত সিম বন্ধ হচ্ছে আজ থেকে
রোহিতকে পেছনে ফেললেন বাবর, পাকিস্তানের সমতা
নির্বাচন পর্যন্ত বিদেশ ভ্রমণ না করার নির্দেশনা প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
