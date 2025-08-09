X
শনিবার, ০৯ আগস্ট ২০২৫
২৫ শ্রাবণ ১৪৩২
বায়তুল মোকাররমের সৌন্দর্য বর্ধনে ১৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছে সরকার: ধর্ম উপদেষ্টা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৯ আগস্ট ২০২৫, ১৮:১২আপডেট : ০৯ আগস্ট ২০২৫, ১৮:১২
ধর্ম উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন (ফাইল ছবি)

জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমের সৌন্দর্য বর্ধনে ১৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে বলে জানিয়েছেন ধর্ম উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন। শিগগিরই এর কার্য়ক্রম শুরু হবে।

শনিবার (৯ আগস্ট) সকালে রাজধানীর বিএমএ মিলনায়তনে আয়োজিত শানে সাহাবা জাতীয় খতিব ফাউন্ডেশনের জাতীয় কনফারেন্সে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ তথ্য জানান।

ধর্ম উপদেষ্ট বলেন, ‘মসজিদের মূল কাঠামো ঠিক রেখে ভেতরে নতুন আঙ্গিকে সাজানো হবে।’ 

তিনি জানান, কমিটির একক আধিপত্য বন্ধে মসজিদ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা প্রস্তুত করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সবার সঙ্গে আলোচনা করে অচিরেই এ সংক্রান্ত গেজেট প্রকাশ করা হবে।

ইমাম-খতিবদের মর্যাদার বিষয়ে ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন বলেন, ‘নতুন বাংলাদেশে ইমাম-খতিবদের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করার কোনও সুযোগ নেই।’

