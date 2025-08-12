X
মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট ২০২৫
২৮ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

সচিবালয়ের নিরাপত্তা জোরদারে নতুন নির্দেশনা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১২ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৫৭আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ১৫:৫৭
বাংলাদেশ সচিবালয়

দেশের প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে নিরাপত্তা জোরদারে বেশ কিছু নির্দেশনা জারি করেছে কর্তৃপক্ষ। সচিবালয়ের ভবন ও প্রাঙ্গণের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক চিঠিতে এই নির্দেশনা জারি করা হয়৷

নির্দেশনায় বলা হয়েছে— ‘সচিবালয়ের ভেতরে কোনও ধরনের মিছিল, সমাবেশ বা গণজমায়েত নিষিদ্ধ। অনুমতি ছাড়া কোনও মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার সভা বা সমাবেশ আয়োজন করা যাবে না।’

এতে আরও বলা হয়, ‘বিকাল ৩টার পর সচিবালয়ে জরুরি দাফতরিক প্রয়োজনে অবস্থান করতে হলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমতি নিতে হবে। সাপ্তাহিক বা সরকারি ছুটির দিন সচিবালয়ে প্রবেশের জন্যও পূর্বানুমতি নিতে হবে। সচিবালয়ের ভেতরে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সবসময় পরিচয়পত্র দৃশ্যমান রাখতে হবে। সচিবালয়ের ভেতরে কোনও স্থানে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে কোনও পণ্য, যন্ত্রপাতি বা মালামাল রাখা যাবে না।

প্রবেশকালে সব যানবাহন ও ব্যক্তিকে যথাযথ নিরাপত্তা তল্লাশির আওতায় আনা হবে।’

নির্দেশনাগুলো তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হবে এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে কঠোরভাবে তা মেনে চলার আহ্বান জানানো হয়েছে।

 

/এসএনএস/এপিএইচ/
বিষয়:
সচিবালয়
সম্পর্কিত
ডিসি-ইউএনও পদবি পরিবর্তনে কাদের আপত্তি, কেন?
সচিবালয়ে ভাঙচুর: ৪ আসামি কারাগারে
সচিবালয়ে ভাঙচুরসহ হত্যাচেষ্টা: অজ্ঞাতনামা ১২০০ জনের নামে মামলা
সর্বশেষ খবর
সুনামগঞ্জে ৪ জন নিহত: বাস চালক রিমান্ডে
সুনামগঞ্জে ৪ জন নিহত: বাস চালক রিমান্ডে
সাভারে ইয়ামিন হত্যা: এক মাসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ
সাভারে ইয়ামিন হত্যা: এক মাসের মধ্যে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ
বঙ্গোপসাগরে জালে ধরা পড়লো ১৫ কেজির পাঙাশ
বঙ্গোপসাগরে জালে ধরা পড়লো ১৫ কেজির পাঙাশ
মৌচাকে গাড়িতে ২ মরদেহ: স্বজনদের অভিযোগ হত্যাকাণ্ড
মৌচাকে গাড়িতে ২ মরদেহ: স্বজনদের অভিযোগ হত্যাকাণ্ড
সর্বাধিক পঠিত
দুর্বল ৫ ব্যাংক মিলে হচ্ছে শক্তিশালী একটি সরকারি ইসলামী ব্যাংক
দুর্বল ৫ ব্যাংক মিলে হচ্ছে শক্তিশালী একটি সরকারি ইসলামী ব্যাংক
শেখ মুজিবের নাম ছাড়া বাংলাদেশের ইতিহাস লেখা সম্ভব না: নুরুল হক
শেখ মুজিবের নাম ছাড়া বাংলাদেশের ইতিহাস লেখা সম্ভব না: নুরুল হক
মৌচাকে গাড়িতে ২ লাশ: তারা ঢাকা কেন এলেন, সেখানে কেন গেলেন?
মৌচাকে গাড়িতে ২ লাশ: তারা ঢাকা কেন এলেন, সেখানে কেন গেলেন?
ওয়াশিংটনে সেনা মোতায়েন, ফেডারেল সরকারের নিয়ন্ত্রণে পুলিশ: ট্রাম্প
ওয়াশিংটনে সেনা মোতায়েন, ফেডারেল সরকারের নিয়ন্ত্রণে পুলিশ: ট্রাম্প
৫০ শতাংশ শুল্কের বিরোধিতায় ভারতে মার্কিন পণ্য বয়কটের ডাক
৫০ শতাংশ শুল্কের বিরোধিতায় ভারতে মার্কিন পণ্য বয়কটের ডাক
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media