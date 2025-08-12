সচিবালয়ের নিরাপত্তা জোরদারে নতুন নির্দেশনা

দেশের প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বাংলাদেশ সচিবালয়ের অভ্যন্তরে নিরাপত্তা জোরদারে বেশ কিছু নির্দেশনা জারি করেছে কর্তৃপক্ষ। সচিবালয়ের ভবন ও প্রাঙ্গণের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক চিঠিতে এই নির্দেশনা জারি করা হয়৷
নির্দেশনায় বলা হয়েছে— ‘সচিবালয়ের ভেতরে কোনও ধরনের মিছিল, সমাবেশ বা গণজমায়েত নিষিদ্ধ। অনুমতি ছাড়া কোনও মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার সভা বা সমাবেশ আয়োজন করা যাবে না।’
এতে আরও বলা হয়, ‘বিকাল ৩টার পর সচিবালয়ে জরুরি দাফতরিক প্রয়োজনে অবস্থান করতে হলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমতি নিতে হবে। সাপ্তাহিক বা সরকারি ছুটির দিন সচিবালয়ে প্রবেশের জন্যও পূর্বানুমতি নিতে হবে। সচিবালয়ের ভেতরে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সবসময় পরিচয়পত্র দৃশ্যমান রাখতে হবে। সচিবালয়ের ভেতরে কোনও স্থানে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে কোনও পণ্য, যন্ত্রপাতি বা মালামাল রাখা যাবে না।
প্রবেশকালে সব যানবাহন ও ব্যক্তিকে যথাযথ নিরাপত্তা তল্লাশির আওতায় আনা হবে।’
নির্দেশনাগুলো তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হবে এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে কঠোরভাবে তা মেনে চলার আহ্বান জানানো হয়েছে।