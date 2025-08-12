স্থগিত হওয়া জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ শুরু হচ্ছে ১৮ আগস্ট

উত্তরায় বিমান বিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় স্থগিত হওয়া জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০২৫ শুরু হচ্ছে আগামী ১৮ আগস্ট থেকে। চলবে ২৪ আগস্ট পর্যন্ত। ‘অভয়াশ্রম গড়ে তুলি, দেশি মাছে দেশ ভরি’ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে দেশের মৎস্যসম্পদের সম্প্রসারণ, সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও টেকসই ব্যবহারে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যেই এ আয়োজন।
মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) মন্ত্রণালয়ের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
জাতীয় মৎস্য সপ্তাহের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ১৮ আগস্ট সকাল ১০টায় বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস এবং সভাপতিত্ব করবেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফরিদা আখতার। এ সময় মৎস্য খাতে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৬ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদকে ভূষিত করা হবে।
সপ্তাহব্যাপী কেন্দ্রীয় কর্মসূচিতে থাকবে র্যালি, সেমিনার, প্রযুক্তি প্রদর্শন, আলোচনা সভা, প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন, মতবিনিময়, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ নানা আয়োজন।
১৯ আগস্ট: মানিক মিয়া এভিনিউতে সড়ক র্যালি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আলোচনা সভা।
২০ আগস্ট: বিএআরসি-তে ‘মৎস্য অভয়াশ্রমের গুরুত্ব’ শীর্ষক সেমিনার।
২১ আগস্ট: কারওয়ান বাজার মৎস্য আড়তে প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন।
২২ আগস্ট: চট্টগ্রামে রফতানি সম্ভাবনা বিষয়ক আলোচনা সভা।
২৩ আগস্ট: মৎস্যভবনে জেলে ও উদ্যোক্তাদের সঙ্গে মতবিনিময়।
২৪ আগস্ট: কেআইবি মিলনায়তনে সমাপনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সপ্তাহ শেষ হবে।
জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে র্যালি, পোনা অবমুক্তকরণ, সফল উদ্যোক্তাদের পুরস্কার প্রদান, কর্মশালা, কুইজ, চিত্রাঙ্কন, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও আয়োজন করা হবে।
উল্লেখ্য, উত্তরা দিয়াবাড়ি এলাকায় মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ ক্যাম্পাসে মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনার কারণে ২২ জুলাই নির্ধারিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানসহ সব কর্মসূচি স্থগিত করা হয়েছিল।