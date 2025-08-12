X
মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট ২০২৫
২৮ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

স্থগিত হওয়া জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ শুরু হচ্ছে ১৮ আগস্ট

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১২ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৫৩আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৫৩
জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০২৫

উত্তরায় বিমান বিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় স্থগিত হওয়া জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০২৫ শুরু হচ্ছে আগামী ১৮ আগস্ট থেকে। চলবে ২৪ আগস্ট পর্যন্ত। ‘অভয়াশ্রম গড়ে তুলি, দেশি মাছে দেশ ভরি’ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে দেশের মৎস্যসম্পদের সম্প্রসারণ, সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও টেকসই ব্যবহারে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যেই এ আয়োজন।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) মন্ত্রণালয়ের পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ১৮ আগস্ট সকাল ১০টায় বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস এবং সভাপতিত্ব করবেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফরিদা আখতার। এ সময় মৎস্য খাতে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৬ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদকে ভূষিত করা হবে।

সপ্তাহব্যাপী কেন্দ্রীয় কর্মসূচিতে থাকবে র‌্যালি, সেমিনার, প্রযুক্তি প্রদর্শন, আলোচনা সভা, প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন, মতবিনিময়, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসহ নানা আয়োজন।

১৯ আগস্ট: মানিক মিয়া এভিনিউতে সড়ক র‌্যালি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আলোচনা সভা। 

২০ আগস্ট: বিএআরসি-তে ‘মৎস্য অভয়াশ্রমের গুরুত্ব’ শীর্ষক সেমিনার। 

২১ আগস্ট: কারওয়ান বাজার মৎস্য আড়তে প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শন।

২২ আগস্ট: চট্টগ্রামে রফতানি সম্ভাবনা বিষয়ক আলোচনা সভা।

২৩ আগস্ট: মৎস্যভবনে জেলে ও উদ্যোক্তাদের সঙ্গে মতবিনিময়। 

২৪ আগস্ট: কেআইবি মিলনায়তনে সমাপনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সপ্তাহ শেষ হবে।

জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে র‌্যালি, পোনা অবমুক্তকরণ, সফল উদ্যোক্তাদের পুরস্কার প্রদান, কর্মশালা, কুইজ, চিত্রাঙ্কন, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও আয়োজন করা হবে।

উল্লেখ্য, উত্তরা দিয়াবাড়ি এলাকায় মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ ক্যাম্পাসে মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনার কারণে ২২ জুলাই নির্ধারিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানসহ সব কর্মসূচি স্থগিত করা হয়েছিল।

/এসএনএস/এমকেএইচ/
বিষয়:
ড. মুহাম্মদ ইউনূসফরিদা আখতারপ্রধান উপদেষ্টামৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
সম্পর্কিত
মালয়েশিয়ার কোম্পানিগুলোকে বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান প্রধান উপদেষ্টার
জিটুজি পদ্ধতিতে দক্ষ পেশাজীবী নেওয়া ও অবৈধ কর্মীদের বৈধ করার আহ্বান বাংলাদেশের 
বাংলাদেশের ওপর রোহিঙ্গা ইস্যুতে তৈরি চাপ নিয়ে মালয়েশিয়া উদ্বিগ্ন: আনোয়ার ইব্রাহিম
সর্বশেষ খবর
ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির নতুন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর ড. মাসুম ইকবাল 
ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির নতুন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর ড. মাসুম ইকবাল 
টেইলর সুইফটের ‘দ্য লাইফ অব আ শোগার্ল’
টেইলর সুইফটের ‘দ্য লাইফ অব আ শোগার্ল’
আন্দোলনে বক্তব্য শেষে ‘জয় বাংলা’ স্লোগান, বাকিরা ধরে পুলিশে দিলেন
আন্দোলনে বক্তব্য শেষে ‘জয় বাংলা’ স্লোগান, বাকিরা ধরে পুলিশে দিলেন
এবিবি-র ভাইস চেয়ারম্যান মামদুদুর রশীদ, ট্রেজারার মারুফ
এবিবি-র ভাইস চেয়ারম্যান মামদুদুর রশীদ, ট্রেজারার মারুফ
সর্বাধিক পঠিত
দুর্বল ৫ ব্যাংক মিলে হচ্ছে শক্তিশালী একটি সরকারি ইসলামী ব্যাংক
দুর্বল ৫ ব্যাংক মিলে হচ্ছে শক্তিশালী একটি সরকারি ইসলামী ব্যাংক
শেখ মুজিবের নাম ছাড়া বাংলাদেশের ইতিহাস লেখা সম্ভব না: নুরুল হক
শেখ মুজিবের নাম ছাড়া বাংলাদেশের ইতিহাস লেখা সম্ভব না: নুরুল হক
মৌচাকে গাড়িতে ২ লাশ: তারা ঢাকা কেন এলেন, সেখানে কেন গেলেন?
মৌচাকে গাড়িতে ২ লাশ: তারা ঢাকা কেন এলেন, সেখানে কেন গেলেন?
ওয়াশিংটনে সেনা মোতায়েন, ফেডারেল সরকারের নিয়ন্ত্রণে পুলিশ: ট্রাম্প
ওয়াশিংটনে সেনা মোতায়েন, ফেডারেল সরকারের নিয়ন্ত্রণে পুলিশ: ট্রাম্প
৫০ শতাংশ শুল্কের বিরোধিতায় ভারতে মার্কিন পণ্য বয়কটের ডাক
৫০ শতাংশ শুল্কের বিরোধিতায় ভারতে মার্কিন পণ্য বয়কটের ডাক
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media