X
মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট ২০২৫
২৮ শ্রাবণ ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

প্রবাসীদের রেমিট্যান্সে অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়িয়েছে: প্রধান উপদেষ্টা

বাংলা ট্রিবিউন ডেস্ক
১২ আগস্ট ২০২৫, ২২:১৬আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ২২:১৬
মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির সঙ্গে মতবিনিময় করেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস, ছবি: পিআইডি

প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্সের কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতি এক বছরের মধ্যে মজবুত অবস্থায় ঘুরে দাঁড়িয়েছে।

মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে একটি হোটেলে প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, স্বৈরশাসনের সময় টাকা চুরি করে ব্যাংক খালি করা হয়েছিল। পুরো আর্থিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছিল। কিন্তু প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্সের কারণে অর্থনীতি মজবুত অবস্থায় ফিরে এসেছে।

প্রবাসীদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, আগামী ফেব্রুয়ারিতে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে, সেই নির্বাচনে আপনারা ভোট দিতে পারবেন। নির্বাচন কমিশন এ নিয়ে কাজ করছে।

মালয়েশিয়ায় ব্যবসায়ী ও বড় করপোরেট প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বৈঠকের কথা উল্লেখ করে অধ্যাপক ইউনূস জানান, মালয়েশিয়ার ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে বড় ধরনের বিনিয়োগের আশ্বাস পাওয়া গেছে।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র না থাকায় যারা অনিয়মিত হয়ে পড়েছেন, তাদের এই জটিলতা নিরসনে সরকার কাজ করবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। প্রধান উপদেষ্টা অভিবাসন গমনেচ্ছুদের বৈধ কাগজপত্র নিয়ে বিদেশে আসার পরামর্শ দেন।

মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশের হাইকমিশনার শামীম আহসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক এবং প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল ও পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন বক্তব্য রাখেন।

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিমের আমন্ত্রণে অধ্যাপক ইউনূস তিন দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে সোমবার (১১ আগস্ট) কুয়ালালামপুরে পৌঁছান। খবর: বাসস

/এপিএইচ/
বিষয়:
প্রবাসী শ্রমিকরেমিট্যান্সমালয়েশিয়াপ্রধান উপদেষ্টা
সম্পর্কিত
আগামী নির্বাচনে প্রবাসীদের ভোটাধিকার আমাদের নিশ্চিত করতে হবে: প্রধান উপদেষ্টা
মালয়েশিয়ায় উন্মুক্ত ও স্বচ্ছভাবে কর্মী পাঠানোর দাবি বিসিএসএম’র
স্থগিত হওয়া জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ শুরু হচ্ছে ১৮ আগস্ট
সর্বশেষ খবর
দায়িত্ববোধ ও সাহসিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত: পুলিশ কর্মকর্তা সুমন রেজা
দায়িত্ববোধ ও সাহসিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত: পুলিশ কর্মকর্তা সুমন রেজা
নতুন ক্লাবে গিয়ে নাম পাল্টাতে হলো আর্জেন্টিনার ডিফেন্ডারকে
নতুন ক্লাবে গিয়ে নাম পাল্টাতে হলো আর্জেন্টিনার ডিফেন্ডারকে
নৌকাসহ ৫ বাংলাদেশিকে ধরে নিয়ে গেছে আরাকান আর্মি
নৌকাসহ ৫ বাংলাদেশিকে ধরে নিয়ে গেছে আরাকান আর্মি
ডাকসু নির্বাচন: প্রথম দিনে মনোনয়নপত্র নিলেন ৭ জন
ডাকসু নির্বাচন: প্রথম দিনে মনোনয়নপত্র নিলেন ৭ জন
সর্বাধিক পঠিত
দুর্বল ৫ ব্যাংক মিলে হচ্ছে শক্তিশালী একটি সরকারি ইসলামী ব্যাংক
দুর্বল ৫ ব্যাংক মিলে হচ্ছে শক্তিশালী একটি সরকারি ইসলামী ব্যাংক
ওয়াশিংটনে সেনা মোতায়েন, ফেডারেল সরকারের নিয়ন্ত্রণে পুলিশ: ট্রাম্প
ওয়াশিংটনে সেনা মোতায়েন, ফেডারেল সরকারের নিয়ন্ত্রণে পুলিশ: ট্রাম্প
শেখ হাসিনার পক্ষে মামলা লড়তে জেড আই খান পান্নার আবেদন
শেখ হাসিনার পক্ষে মামলা লড়তে জেড আই খান পান্নার আবেদন
ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন হবে না: পাটওয়ারী
ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন হবে না: পাটওয়ারী
মেজর সাদিকের স্ত্রী সুমাইয়ার দায় স্বীকার
মেজর সাদিকের স্ত্রী সুমাইয়ার দায় স্বীকার
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media