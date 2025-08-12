X
মঙ্গলবার, ১২ আগস্ট ২০২৫
২৮ শ্রাবণ ১৪৩২
ঐকমত্য কমিশনের অগ্রগতি জানতে চেয়েছেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত: আলী রীয়াজ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
১২ আগস্ট ২০২৫, ২২:৩২আপডেট : ১২ আগস্ট ২০২৫, ২২:৩৫
আলী রীয়াজ (ফাইল ছবি)

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ মঙ্গলবার (১২ আগস্ট) যুক্তরাষ্ট্রের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত ট্রেসি অ্যান জ্যাকবসনের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। মার্কিন কূটনীতিকের আমন্ত্রণে গুলশানে তার বাসভবনে বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। 

এ বিষয়ে জানতে চাইলে অধ্যাপক আলী রীয়াজ বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, চলমান সংস্কার এবং তার অগ্রগতি নিয়ে জানতে চেয়েছেন তারা। 

বৈঠক সূত্র জানায়, বৈঠকে রাষ্ট্র সংস্কার, আসন্ন জাতীয় নির্বাচন, ঐকমত্য কমিশনের জাতীয় সনদসহ রাজনৈতিক দলের সংলাপ নিয়ে আলোচনা হয়।

আলী রীয়াজ জানান, দূতাবাসের আমন্ত্রণে তারা গিয়েছিলেন। প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ও কমিশন সদস্য মনির হায়দার ছিলেন আমার সঙ্গে। 

কমিশনের আরেক সদস্য অধ্যাপক বদিউল আলম মজুমদার বাংলা ট্রিবিউনকে বলেন, কমিশনের সহ-সভাপতি আলী রীয়াজ গিয়েছিলেন সংস্কার কার্যক্রমের বিষয়ে আলোচনা করতে। 

বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের পলিটিক্যাল কাউন্সেলর এরিক গিলান উপস্থিত ছিলেন।

প্রসঙ্গত, গত দুদিনে ট্রেসি অ্যান জ্যাকবসন জাতীয় নাগরিক পার্টি, ইসলামী আন্দোলন প্রতিনিধিদের সঙ্গেও বৈঠক করেছেন।

বিষয়:
যুক্তরাষ্ট্রজাতীয় ঐকমত্য কমিশনড. আলী রীয়াজ
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media