প্রধান বিচারপতির সঙ্গে আমেরিকার ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূতের সৌজন্য সাক্ষাৎ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৪ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৪৬আপডেট : ১৪ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৪৬
প্রধান বিচারপতি ও আমেরিকার ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত

বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশে নিযুক্ত আমেরিকার ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত ট্রেসি অ্যান জ্যাকবসন।

বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) প্রধান বিচারপতির হেয়ার রোডের বাসভবনে দুপুর আড়াইটা থেকে প্রায় ২০ মিনিটের মতো তাদের মধ্যে বৈঠক চলে।

বৈঠকে দ্বিপক্ষীয় বিচারিক সহযোগিতা, মানবাধিকার সংরক্ষণ এবং আইনের শাসন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানা গেছে।

এর আগে গত ১২ আগস্ট রাজধানীর গুলশানে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজের সঙ্গে বৈঠক করেন যুক্তরাষ্ট্রের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত ট্রেসি অ্যান জ্যাকবসন।

/বিআই/এমকেএইচ/
বিষয়:
আমেরিকাপ্রধান বিচারপতিরাষ্ট্রদূত
