সরকার বেআইনি কোনও কাজ করছে না, আড়িপাতা প্রসঙ্গে প্রেস সচিব

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, এই সরকার বেআইনি কোনও কাজ করছে না— এটুকু আমি বলতে পারি। আগের সরকার কীভাবে আড়িপাতা পদ্ধতি ব্যবহার করেছে বেআইনিভাবে, কেনাকাটা থেকে শুরু করে কীভাবে ব্যবহার হয়েছে, আপনার-আমার নাগরিক অধিকার কীভাবে খর্ব করা হয়েছে– এই পুরো বিষয়টি কমিটি দেখবে।
বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক নিয়ে আয়োজিত এক ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে একথা বলেন প্রেস সচিব শফিকুল আলম।
শফিকুল আলম জানান, উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে জানানো হয়— শেখ হাসিনার আমলে প্রচুর শ্রমিক নেতার বিরুদ্ধে অনেক হয়রানিমূলক মামলা করা হয়, তাদের অধিকার খর্ব করার জন্য। বাংলাদেশের লেবার অ্যাক্টিভিজমকে আসলে দমন করতে চাওয়া হয়েছিল। সেক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে, ৯০ শতাংশ মামলা যেগুলো শ্রমিকনেতাদের বিরুদ্ধে করা হয়েছিল, সেগুলো প্রত্যাহার করা হয়েছে।
তিনি বলেন, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট নিয়ে কথা হয়েছে। এটা নিয়ে নতুন একটি আইন সংশোধন করা হয়েছে। এটার খসড়া মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে, খুব দ্রুত এটা উপদেষ্টা পরিষদে আসবে।