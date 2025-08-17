X
রবিবার, ১৭ আগস্ট ২০২৫
২ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

রাষ্ট্রপতির ছবি সরানোর সঙ্গে নির্বাচনের সম্পর্ক নেই: রিজওয়ানা হাসান

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৭ আগস্ট ২০২৫, ১৬:১৭আপডেট : ১৭ আগস্ট ২০২৫, ১৬:১৭
সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান (ফাইল ছবি)

রাষ্ট্রপতির ছবি সরানোর সঙ্গে নির্বাচনের সম্পর্ক নেই বলে জানিয়েছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। রবিবার (১৭ আগস্ট) দুপুরে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা জানান।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেন, বিদেশে মিশনগুলো থেকে রাষ্ট্রপতির ছবি সরানোর বিষয়ে কোনও লিখিত নির্দেশনা আছে বলে জানা নেই। এ বিষয়ে উপদেষ্টা পরিষদেও কোনও আলোচনা বা সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে এর সঙ্গে নির্বাচনের কোনও সম্পর্ক নেই। প্রধান উপদেষ্টার ঘোষিত সময় আগামী ফেব্রুয়ারিতেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে বলে জানান এই উপদেষ্টা।

তিনি বলেন, ভোলাগঞ্জ থেকে সাদা পাথর লুটের ঘটনায় স্থানীয় প্রশাসনের যোগসাজশ বা নীরবতা ছিল। এ ঘটনায় প্রশাসনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত আসবে।

পরিবেশ উপদেষ্টা বলেন, আগামী জানুয়ারি থেকে চীনের সঙ্গে তিস্তা মহা প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। ১০ বছরের জন্য প্রকল্প নেওয়া হবে। নদী ভাঙন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং শুষ্ক মৌসুমে পানি ধরে রাখাই প্রকল্পের বড় লক্ষ্য।

/এসএনএস/আরকে/
বিষয়:
নির্বাচনরাষ্ট্রপতিপ্রধান উপদেষ্টা
সম্পর্কিত
বিদেশে বাংলাদেশি মিশন থেকে রাষ্ট্রপতির ছবি নামিয়ে ফেলার নির্দেশ
দলীয় স্বার্থে বিচার ও সংস্কারকে নির্বাচনের মুখোমুখি দাঁড় করানো হচ্ছে: জোনায়েদ সাকি
মানুষের ওপর কিছু চাপিয়ে দিই না: ড. ইউনূস
সর্বশেষ খবর
দেশের বাজারে দাম কমাতে হিলি দিয়ে ভারত থেকে পেঁয়াজ আমদানি শুরু
দেশের বাজারে দাম কমাতে হিলি দিয়ে ভারত থেকে পেঁয়াজ আমদানি শুরু
সাবেক চেয়ারম্যানের তালাবদ্ধ ঘরে অগ্নিসংযোগ
সাবেক চেয়ারম্যানের তালাবদ্ধ ঘরে অগ্নিসংযোগ
আমরা নির্দোষ, ডিবি পিটিয়ে টিপসই নিয়েছে: ডা. নিতাই হত্যা মামলার আসামিরা
আমরা নির্দোষ, ডিবি পিটিয়ে টিপসই নিয়েছে: ডা. নিতাই হত্যা মামলার আসামিরা
ঢাকা ব্যাংকের এমডি শেখ মোহাম্মদ মারুফের পদত্যাগ
ঢাকা ব্যাংকের এমডি শেখ মোহাম্মদ মারুফের পদত্যাগ
সর্বাধিক পঠিত
ভালোবাসারে কেউ ‘দাবায়া রাখতে পারবা না’: সায়ান
ভালোবাসারে কেউ ‘দাবায়া রাখতে পারবা না’: সায়ান
সাহারা চৌধুরীর আজীবন বহিষ্কারাদেশ: ১৬২ নাগরিকের বিবৃতি
সাহারা চৌধুরীর আজীবন বহিষ্কারাদেশ: ১৬২ নাগরিকের বিবৃতি
বিদেশে বাংলাদেশি মিশন থেকে রাষ্ট্রপতির ছবি নামিয়ে ফেলার নির্দেশ
বিদেশে বাংলাদেশি মিশন থেকে রাষ্ট্রপতির ছবি নামিয়ে ফেলার নির্দেশ
৩২ নম্বরে ফুল দিতে আসা সেই রিকশাচালক কারাগারে
৩২ নম্বরে ফুল দিতে আসা সেই রিকশাচালক কারাগারে
ডোনেস্কের বিনিময়ে লড়াই স্থগিত রাখবেন পুতিন: জেলেনস্কিকে ট্রাম্প
ডোনেস্কের বিনিময়ে লড়াই স্থগিত রাখবেন পুতিন: জেলেনস্কিকে ট্রাম্প
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media