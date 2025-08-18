সমুদ্র আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে: প্রধান উপদেষ্টা

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, মাছে সম্ভাবনা প্রচুর। এর সঙ্গে দুর্ভাবনাও প্রচুর। সমুদ্র আমাদের জন্য গৌরবের একটি সম্পদ। আমরা পেয়ে গেছি, আমাদের কষ্ট করতে হয়নি। এই খাতে বিশাল সম্ভাবনা থাকলেও, বাংলাদেশ এখনও তা পুরোপুরি কাজে লাগাতে পারেনি। আমরা সমুদ্রে প্রবেশ করতে পারিনি। সমুদ্র আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে— তার উপহার নিয়ে। আমরা সেই উপহার তার কাছ থেকে আনতে যেতে পারিনি এখনও।
সোমবার (১৮ আগস্ট) জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২৫-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। রাজধানীর আগারগাঁওয়ে চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে এ আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য, সরকারের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা, মৎস্যচাষী, উদ্যোক্তা ও গবেষকরা অংশ নেন।
প্রধান উপদেষ্টা বলেন, এই সমুদ্রে কী কী ধরনের মৎস্যসম্পদ আছে, তা আমাদের জানতে হবে। আমাদের বুঝতে হবে— কেন আমরা এটা পারছি না। এই খাত আমাদের অর্থনীতির জন্য নতুন বাংলাদেশ সৃষ্টি করতে পারে। এটা আমাদের দেশেরই অংশ, আমরা শুধু জমির অংশটুকু জানি, পানির অংশে আমাদের দৃষ্টি নাই। বাংলাদেশের জমির পরিমাণের চেয়ে বড় সমুদ্র এলাকা আমাদের, কিন্তু আমরা অবহেলা করি। আমাদের বঙ্গোপসাগরে সুষ্ঠু জরিপ পরিচালনা করে মাছ ধরার অঞ্চল চিহ্নিত করতে হবে। এটা শুধু মাছ ধরার বিষয় না, একটা শিল্প গড়ে তোলার বিষয়।
তিনি বলেন, দেশের মানুষ আমাদের মাছ খাবে। আমাদের সেই সম্পদ আছে। এর জন্য আমাদের গবেষণায় সম্পৃক্ত হতে হবে, যাতে বিশ্বমানের চিন্তা ভাবনা আমরা কাজে লাগাতে পারি। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমেও গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তাহলে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ পূর্ণাঙ্গভাবে রচনা করতে পারবো। সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলের সম্পদ ও পরিবেশের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করতে আমরা আমাদের বন্ধু দেশগুলোর সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছি এবং তারা সাড়া দিচ্ছে। তারাও খুব অবাক হয়েছে, আমরা যখন এই প্রসঙ্গ তুলি। এই প্রসঙ্গ আজ পর্যন্ত কেউ তুলে নাই। আমরা বলেছি যে, আমরা উত্থাপন করলাম এবং পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টি দিলাম, যাতে করে আমরা এই সম্পদের স্বীকৃতি দেই এবং মানুষের কল্যাণে সেই সম্পদ ব্যবহার করার সুযোগ দেই।