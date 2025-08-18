X
সোমবার, ১৮ আগস্ট ২০২৫
৩ ভাদ্র ১৪৩২
বাংলাদেশে আসছেন পাকিস্তানের দুই মন্ত্রী

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৮ আগস্ট ২০২৫, ১৯:০৯আপডেট : ১৮ আগস্ট ২০২৫, ১৯:৪৫
পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার ও বাণিজ্যমন্ত্রী জাম কামাল খান

পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং বাণিজ্যমন্ত্রী ঢাকা সফরে আসছেন। দেশটির বাণিজ্যমন্ত্রী জাম কামাল খান বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসহাক দার শনিবার (২৩ আগস্ট) দ্বিপক্ষীয় সফরে ঢাকা আসছেন। পাকিস্তানের মন্ত্রীদের সফরে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্বাভাবিক করার বিষয়ে আলোচনা হবে অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে। পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সফর উপলক্ষে দুই দেশের মধ্যে কয়েকটি ইন্সট্রুমেন্ট সই হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

উভয় মন্ত্রীরই ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আগেই ঢাকা সফরের কথা ছিল। কিন্তু পাকিস্তানের পরিবর্তিত পরিস্থিতির কারণে সফর পিছিয়ে যায়। গত এপ্রিলে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ঢাকা সফরটি স্থগিত হয় ভারত-পাকিস্তান সংঘাতের কারণে। বাণিজ্যমন্ত্রীর গত জুনে সফরের বিষয়ে প্রাথমিক আলোচনা থাকলেও সেটি পরে পিছিয়ে দেওয়া হয়।

এ বিষয়ে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বলেন, ‘বিগত সরকারের আমলে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক কিছুটা শীতল ছিল। অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর দুই দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে একাধিকবার বৈঠক হয়েছে।’

উল্লেখ্য, প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের নিউ ইয়র্ক ও মিসরে দুবার বৈঠক হয়েছে। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে ফরেন অফিস কনসালটেশনের জন্য ওই দেশের পররাষ্ট্র সচিব আমনা বালুচ ঢাকা সফর করেছেন। সম্প্রতি পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হিসেবে ঢাকা সফর করেন এবং স্বরাষ্ট্র ও ক্রীড়া উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক করেন।

ওই কর্মকর্তা বলেন, ‘দীর্ঘদিন বিরতির পরে রাজনৈতিক সম্পর্ক দৃঢ় করার জন্য উভয় দেশ এখন কাজ করছে। আমরা সবার সঙ্গে পারস্পরিক মর্যাদা ও সম্মানের ভিত্তিতে স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রাখার বিষয়ে আগ্রহী।’

ইন্সট্রুমেন্ট স্বাক্ষর

এই সফরকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশ ও পাকিস্তান বেশ কয়েকটি ইন্সট্রুমেন্ট সই করার বিষয়ে আলোচনা করছে।

এর মধ্যে কূটনৈতিক ও অফিসিয়াল পাসপোর্টধারীদের ভিসামুক্ত ভ্রমণের সুবিধা, বাংলাদেশের ফরেন সার্ভিস অ্যাকাডেমির সঙ্গে ওই দেশের ফরেন সার্ভিস অ্যাকাডেমির সহযোগিতা সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মধ্যে আলোচনার জন্য জয়েন্ট ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক সই হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এছাড়া সাংস্কৃতিক বিনিময় সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারকের নবায়ন, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা ও পাকিস্তানের এপিপির মধ্যে সমঝোতা স্মারক সই হতে পারে।   

এ বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা বলেন, ‘আগামী রবিবার (২৪ আগস্ট) দুই দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মধ্যে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক হবে। এরপর ইন্সট্রুমেন্ট স্বাক্ষর অনুষ্ঠান হবে। ওই দিন বিকালে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন ইসহাক দার।’

 

