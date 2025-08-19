X
মঙ্গলবার, ১৯ আগস্ট ২০২৫
৪ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ব্রিটিশ চিকিৎসকদের ধন্যবাদ জানালেন প্রধান উপদেষ্টা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৯ আগস্ট ২০২৫, ২০:৪০আপডেট : ১৯ আগস্ট ২০২৫, ২০:৪০
ব্রিটিশ মেডিক্যাল টিমের সদস্যদের সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টা

প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মদ ইউনূস গত মাসে মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রাঙ্গণে বিমান বিধ্বস্তের পর গুরুতর আহত রোগীদের চিকিৎসায় সময়োপযোগী সাড়া দেওয়ার জন্য ব্রিটিশ চিকিৎসকদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন। মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) ব্রিটিশ চিকিৎসক প্রতিনিধি দলটি রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় সাক্ষাৎ করতে আসলে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, আপনারা সাড়া দেওয়ার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। এত তাড়াতাড়ি সবকিছু গুছিয়ে নেওয়া আমাদের পক্ষে সহজ ছিল না। এটি পরিচালনা করার মতো দক্ষতা আমাদের ছিল না, তাই আমরা এক ধরনের বিশৃঙ্খলার মধ্যে ছিলাম।

উত্তরার মাইলস্টোন স্কুলে মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পর দগ্ধ রোগীর চিকিৎসার জন্য ৯ সদস্যের একটি মেডিক্যাল টিম ঢাকায় পাঠায় ব্রিটিশ সরকার। গত ৯ আগস্ট ঢাকায় আসা দলটি শুধু আহত রোগীর চিকিৎসাই দিচ্ছে না, ভবিষ্যতে এ ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলায় বাংলাদেশকে সক্ষমতা তৈরিতেও সহায়তা করছে।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, আমরা খুব, খুব খুশি যে— আপনারা সঠিক সময়ে আসতে পেরেছেন এবং পুরো জাতির পক্ষ থেকে আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাতে চাই।

এ সময় স্বাস্থ্য উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম, জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ডা.মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন, বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার সারাহ কুক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

রোগী ও বাংলাদেশ সরকারকে তাদের সহায়তার বর্ণনা দিতে গিয়ে একজন ব্রিটিশ চিকিৎসক বলেন, ‘আমরা বাংলাদেশের মানুষের বেদনা অনুভব করছি।’

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ব্রিটিশ চিকিৎসকদের এই সফর তিনটি দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ- জরুরি সহায়তা প্রদান, চিকিৎসা প্রোটোকল নির্ধারণ এবং বাংলাদেশকে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত করতে সহায়তা করা।

ভবিষ্যতের জন্য আমরা কী ধরনের পদক্ষেপ নিতে পারি তা জানতে চাই, উল্লেখ করে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, বাংলাদেশ জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের কর্মীদের ব্রিটিশ দলের কাছ থেকে কিছু জ্ঞান অর্জন করতে এবং অন্যদের কাছে তথ্য প্রচারে সহায়তা করতে চায়।

প্রধান উপদেষ্টা সুস্থ হওয়া রোগীদের মানসিক স্বাস্থ্যের যত্নের ওপরও জোর দিয়েছিলেন এবং ব্রিটিশ দলকে কিছু ফলোআপ করার আহ্বান জানান।

প্রেস উইং জানায়, আগামী ২৪ আগস্ট ব্রিটিশ মেডিক্যাল টিম ঢাকা ত্যাগ করবে বলে আশা করা হচ্ছে। গত ২১ জুলাই মাইলস্টোন স্কুল প্রাঙ্গণেবিমান দুর্ঘটনার পর সিঙ্গাপুর, ভারত ও চীনের পর চতুর্থ দেশ হিসেবে মেডিক্যাল টিম পাঠায় যুক্তরাজ্য।

 

/এসও/এপিএইচ/
বিষয়:
ব্রিটিশপ্রধান উপদেষ্টামাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে
সম্পর্কিত
মাইলস্টোনের তিন শিক্ষক সাহসিকতার জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন: প্রধান উপদেষ্টা
প্রধান বিচারপতির সঙ্গে ব্রিটিশ হাইকমিশনারের সাক্ষাৎ
সমুদ্র আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে: প্রধান উপদেষ্টা
সর্বশেষ খবর
কমেছে শুল্ক, হিলিতে আটকে থাকা আমদানি করা চাল খালাস শুরু
কমেছে শুল্ক, হিলিতে আটকে থাকা আমদানি করা চাল খালাস শুরু
৫ সেপ্টেম্বর প্রেক্ষাগৃহে উঠছে ইংরেজি ভাষার ‘ডট’
৫ সেপ্টেম্বর প্রেক্ষাগৃহে উঠছে ইংরেজি ভাষার ‘ডট’
‘আমি বিএনপির সম্পাদক, ডিআইজির বইনতে, ৬ লাখ একবারে দিছে, এক লাখ করে মাসে দেয়’
বিএনপি নেতার অডিও ফাঁস‘আমি বিএনপির সম্পাদক, ডিআইজির বইনতে, ৬ লাখ একবারে দিছে, এক লাখ করে মাসে দেয়’
প্রিমিয়ার ব্যাংকে নতুন পরিচালনা পর্ষদ গঠন
প্রিমিয়ার ব্যাংকে নতুন পরিচালনা পর্ষদ গঠন
সর্বাধিক পঠিত
১১ নারী শিক্ষকসহ ১২ জনকে চাকরিচ্যুত করলো অ্যাডহক কমিটি
শেরেবাংলা বালিকা মহাবিদ্যালয়১১ নারী শিক্ষকসহ ১২ জনকে চাকরিচ্যুত করলো অ্যাডহক কমিটি
মাহিন সরকারকে বহিষ্কার করলো এনসিপি
মাহিন সরকারকে বহিষ্কার করলো এনসিপি
বিএফআইইউ প্রধান শাহীনুল ইসলামের ভিডিও ভাইরাল, তদন্তে বাংলাদেশ ব্যাংক
বিএফআইইউ প্রধান শাহীনুল ইসলামের ভিডিও ভাইরাল, তদন্তে বাংলাদেশ ব্যাংক
চমক রেখে আর্জেন্টিনার দল ঘোষণা
চমক রেখে আর্জেন্টিনার দল ঘোষণা
বিএফআইইউ প্রধানের বিরুদ্ধে স্মারকলিপি দিলেন কর্মকর্তারা 
বিএফআইইউ প্রধানের বিরুদ্ধে স্মারকলিপি দিলেন কর্মকর্তারা 
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media