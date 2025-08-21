সংসদ নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা হতে পারে রবিবার: ইসি সানাউল্লাহ

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের রোডম্যাপ রবিবার (২৪ আগস্ট) ঘোষণা করা হতে পারে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ।
বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ভোটের রোডম্যাপ চূড়ান্ত করতে বৈঠক করে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। বিকাল ৫টার দিকে বৈঠকের বিরতির সময় সাংবাদিকের তিনি এ কথা জানান।
আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ বলেন, রোডম্যাপ নিয়ে রবিবার ব্রিফ করা হতে পারে।
আজ দুপুর আড়াইটায় রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে চার নির্বাচন কমিশনার ও ইসি সচিবালের কর্মকর্তাদের নিয়ে বৈঠক শুরু হয়। তবে ব্যস্ত থাকায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না। ইসি সচিব আখতার আহমেদও জাপানে রয়েছেন।
দুপুরে আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ বলেছিলেন, কর্মপরিকল্পনা নিয়ে আমরা বৈঠক শুরু করলাম। অনেকগুলো বিষয় থাকায় আজকের মধ্যে শেষ করা সম্ভব নাও হতে পারে। সে ক্ষেত্রে রবি ও সোমবার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।
তিনি আরও বলেন, নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকের পর সার্বিক অগ্রগতি প্রধান নির্বাচন কমিশনারকেও জানাতে হবে। এরপর চূড়ান্ত করে জানানো হবে।