বৃহস্পতিবার, ২১ আগস্ট ২০২৫
৬ ভাদ্র ১৪৩২
সংসদ নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা হতে পারে রবিবার: ইসি সানাউল্লাহ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২১ আগস্ট ২০২৫, ২০:৪৬আপডেট : ২১ আগস্ট ২০২৫, ২০:৪৬
নির্বাচন কমিশনের বৈঠক

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের রোডম্যাপ রবিবার (২৪ আগস্ট) ঘোষণা করা হতে পারে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার (অব.) আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ।

বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ভোটের রোডম্যাপ চূড়ান্ত করতে বৈঠক করে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। বিকাল ৫টার দিকে বৈঠকের বিরতির সময় সাংবাদিকের তিনি এ কথা জানান। 

আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ বলেন, রোডম্যাপ নিয়ে রবিবার ব্রিফ করা হতে পারে।

আজ দুপুর আড়াইটায় রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে চার নির্বাচন কমিশনার ও ইসি সচিবালের কর্মকর্তাদের নিয়ে বৈঠক শুরু হয়। তবে ব্যস্ত থাকায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না। ইসি সচিব আখতার আহমেদও জাপানে রয়েছেন।

দুপুরে আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ বলেছিলেন, কর্মপরিকল্পনা নিয়ে আমরা বৈঠক শুরু করলাম। অনেকগুলো বিষয় থাকায় আজকের মধ্যে শেষ করা সম্ভব নাও হতে পারে। সে ক্ষেত্রে রবি ও সোমবার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

তিনি আরও বলেন, নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকের পর সার্বিক অগ্রগতি প্রধান নির্বাচন কমিশনারকেও জানাতে হবে। এরপর চূড়ান্ত করে জানানো হবে।

ইসির ইউটিউব চ্যানেল উদ্বোধন, এআই নিয়ে সিইসির বার্তা
ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন, নতুন সরকারে কোনও দায়িত্বে থাকবো না: ড. ইউনূস
রাজশাহী মেডিক্যালে ডেঙ্গুতে দুজনের মৃত্যু
‘গল্পকার’ আয়োজিত ‘আনন্দ সম্মিলন ও ধারাবাহিক গল্প বলা প্রতিযোগিতা’
এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের জন্য সুখবর
আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের ৪ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা
গ্যাস পাম্পে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, এক বাস ৯ সিএনজি ও দুই মোটরসাইকেল পুড়ে ছাই
পাকিস্তানের সঙ্গে ভিসা অব্যাহতি চুক্তি অনুমোদন
কিন্ডারগার্টেন শিক্ষকদের অবস্থান কর্মসূচি
