X
শুক্রবার, ২২ আগস্ট ২০২৫
৭ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

শেখ হাসিনার বক্তব্য প্রচার করলে তাৎক্ষণিক আইনি ব্যবস্থা: অন্তর্বর্তী সরকার

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২২ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৩৩আপডেট : ২২ আগস্ট ২০২৫, ১৬:৪৬
অন্তর্বর্তীকালীন সরকার (প্রতীকী)

ভবিষ্যতে শেখ হাসিনার বক্তব্য প্রচার ও প্রকাশ করলে সংশ্লিষ্ট গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক আইনি ব্যবস্থা নেবে সরকার। কারণ উসকানিমূলক বক্তব্য  প্রচার করা ২০০৯ সালের সন্ত্রাসবিরোধী  আইনের লঙ্ঘন।

শুক্রবার (২২ আগস্ট) অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রেস উইং থেকে পাঠানো বিবৃতিতে এ বিষয়ে সতর্ক করা হয়।

বিবৃতিতে বলা হয়,  ‘আউটলেটগুলোতে ফৌজদারি অপরাধে  সাজাপ্রাপ্ত এবং গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধে অভিযুক্ত পলাতক আসামি শেখ হাসিনার অডিও সম্প্রচার এবং প্রচার ২০০৯ সালের সন্ত্রাসবিরোধী আইনের গুরুতর লঙ্ঘন।’

‘তাছাড়াও গত বছরের ডিসেম্বরে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল সাবেক স্বৈরশাসকের ঘৃণা ছড়ায়— এমন বক্তব্য সম্প্রচার নিষিদ্ধ করে।

অথচ দুঃখের সঙ্গে লক্ষ্য করা যাচ্ছে—  কিছু গণমাধ্যম বৃহস্পতিবার (২১ আগস্ট) আইন ও আদালতের নির্দেশ উপেক্ষা করে ক্ষমতাচ্যুত স্বৈরশাসকের একটি ভাষণ প্রচার করেছে। যেখানে তিনি মিথ্যা ও উসকানিমূলক বক্তব্য দিয়েছেন। আমরা এ ধরনের অপরাধমূলক প্রচারকর্মে জড়িত গণমাধ্যমের  কর্মকর্তাদের সতর্ক করে দিচ্ছি  এবং দৃঢ়ভাবে জানাচ্ছি  যে, শেখ হাসিনার বক্তব্য কেউ ভবিষ্যতে প্রকাশ করলে তাৎক্ষণিক আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

‘আমাদের জাতির ইতিহাসের এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে আমরা অপ্রয়োজনীয় বিভ্রান্তি তৈরির ঝুঁকি নিতে পারি না। এটি মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে, শেখ হাসিনা জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় শত শত শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীর গণহত্যার নির্দেশ দেওয়ার মতো গুরুতর অভিযোগের পরে বাংলাদেশ থেকে পালিয়েছেন।’

সরকারের বিবৃতিতে বলা হয়, ‘আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল তাকে দোষী সাব্যস্ত করেছে এবং বর্তমানে তিনি মানবতাবিরোধী অপরাধের অভিযোগে বিচারাধীন রয়েছেন। তারপরও বাংলাদেশের আইন অনুসারে আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং একই সন্ত্রাসবিরোধী আইন ২০০৯ অনুসারে, যেকোনও ব্যক্তি বা সংগঠন— যারা তাদের নেতাদের কার্যকলাপ বা বক্তৃতা প্রচার, প্রকাশ বা সম্প্রচার করে, তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার বিধান রয়েছে।’

‘অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ন্যায়বিচার, জবাবদিহি এবং গণতান্ত্রিক অখণ্ডতার ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশকে ভবিষ্যতের দিকে পরিচালিত করার জন্য কাজ করছে। দেশের জনগণ, প্রজন্মের পর প্রজন্ম প্রথমবারের মতো সত্যিকার অর্থে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।’

‘এমন একটি সময়ে সংবাদ মাধ্যমগুলোকে শেখ হাসিনার অডিও এবং তার বক্তব্য— যা বাংলাদেশে অস্থিতিশীলতা তৈরি এবং সহিংসতা উসকে দেওয়ার উদ্দেশ্যে তৈরি, প্রচার করার ক্ষেত্রে সতর্কতা এবং দায়িত্বশীলতা অবলম্বন করার আহ্বান জানায় সরকার।’

‘সরকার মনে করে, শেখ হাসিনার বক্তব্য এবং যেকোনও উসকানিমূলক বক্তব্য প্রচার, পুনঃপ্রচার বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক উত্তরণের পথে স্থিতিশীলতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করার ঝুঁকি তৈরি করে। এটি কেবল জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার জন্য কাজ করে। এ ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ অমান্যকারী যেকোনও সংবাদমাধ্যম বাংলাদেশের আইনের অধীনে আইনি জবাবদিহির আওতায় পড়বে বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়।’

/এমকে/এপিএইচ/
বিষয়:
গণমাধ্যমঅন্তর্বর্তীকালীন সরকারপ্রেস উইং
সম্পর্কিত
ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন, নতুন সরকারে কোনও দায়িত্বে থাকবো না: ড. ইউনূস
বিসিবির নির্বাচন নিয়ে শঙ্কা প্রকাশ করলেন আমিনুল হক
৩২ নম্বরে গ্রেফতার রিকশাচালকের বিষয়ে ওসির কাছে ব্যাখ্যা তলব
সর্বশেষ খবর
উদ্বোধনের পরদিন মওলানা ভাসানী সেতুর ল্যাম্পপোস্টের বিদ্যুতের তার চুরি
উদ্বোধনের পরদিন মওলানা ভাসানী সেতুর ল্যাম্পপোস্টের বিদ্যুতের তার চুরি
ভারতের কাছে হারলো বাংলাদেশ 
ভারতের কাছে হারলো বাংলাদেশ 
নতুন অধ্যায়ের ঘোষণা দিলেন শাকিব খান
নতুন অধ্যায়ের ঘোষণা দিলেন শাকিব খান
ইলিশ মাছ খেলে মিলবে এসব উপকার
ইলিশ মাছ খেলে মিলবে এসব উপকার
সর্বাধিক পঠিত
৯ আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে দেউলিয়া ঘোষণা করা হচ্ছে
৯ আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে দেউলিয়া ঘোষণা করা হচ্ছে
উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের বাবা ইউনিয়ন বিএনপির সম্পাদক নির্বাচিত
উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের বাবা ইউনিয়ন বিএনপির সম্পাদক নির্বাচিত
ইতালির প্রধানমন্ত্রীর ঢাকা সফর বাতিল
ইতালির প্রধানমন্ত্রীর ঢাকা সফর বাতিল
টুঙ্গিপাড়ায় সংবাদ সম্মেলন করে আ.লীগ নেতার পদত্যাগের ঘোষণা
টুঙ্গিপাড়ায় সংবাদ সম্মেলন করে আ.লীগ নেতার পদত্যাগের ঘোষণা
সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকার নিখোঁজ, থানায় জিডি
সাংবাদিক বিভুরঞ্জন সরকার নিখোঁজ, থানায় জিডি
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media