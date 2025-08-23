X
শনিবার, ২৩ আগস্ট ২০২৫
৮ ভাদ্র ১৪৩২
তালিকা যাচাই ছাড়া এজেন্সিকে টাকা না দেওয়ার অনুরোধ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৩ আগস্ট ২০২৫, ১৭:০২আপডেট : ২৩ আগস্ট ২০২৫, ১৭:০২
ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের লোগো
ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত তালিকা যাচাই না করে কোনও হজ ও ওমরাহ এজেন্সিকে টাকা না দেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে। 
সম্প্রতি ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে এ বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। 
 
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ইদানিং লক্ষ্য করা যাচ্ছে, কিছু প্রতারক চক্র ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত হজ ও ওমরাহ এজেন্সি না হয়েও বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে হজ ও ওমরাহ প্যাকেজ ফেসবুক ও ইউটিউবে প্রচার করে যাত্রীদের আকৃষ্ট করছে। এতে হজ ও ওমরাহ যাত্রীরা প্রতারণার শিকার হচ্ছেন।
 
ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রতিবছর যোগ্য হজ ও ওমরাহ এজেন্সির তালিকা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট ও হজ পোর্টালে প্রকাশ করে। তাই, লাইসেন্সপ্রাপ্ত যোগ্য হজ ও ওমরাহ এজেন্সির তালিকা যাচাই ছাড়া কাউকে টাকা না দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয় বিজ্ঞপ্তিতে।
 
বিষয়:
হজের খবরধর্ম মন্ত্রণালয়ওমরাহ
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
