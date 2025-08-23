X
শনিবার, ২৩ আগস্ট ২০২৫
৮ ভাদ্র ১৪৩২
সাংবাদিক আলমগীর মহিউদ্দিনের মৃত্যুতে তথ্য উপদেষ্টার শোক

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৩ আগস্ট ২০২৫, ১৯:১৫আপডেট : ২৩ আগস্ট ২০২৫, ১৯:১৫
তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মো. মাহফুজ আলম এবং সাংবাদিক আলমগীর মহিউদ্দিন

বর্ষীয়ান সাংবাদিক ও দৈনিক নয়া দিগন্তের সাবেক সম্পাদক আলমগীর মহিউদ্দিনের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মো. মাহফুজ আলম।

শনিবার (২৩ আগস্ট) পাঠানো এক শোকবার্তায় তিনি মরহুমের বিদেহ আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

শোকবার্তায় উপদেষ্টা বলেন, ‘আলমগীর মহিউদ্দিন সাহসিকতার সঙ্গে বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা করেছেন। তিনি সাংবাদিকতা পেশায় অনেকের কাছে অনুসরণীয় ব্যক্তি। তার মৃত্যু দেশের গণমাধ্যমের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি।’   

উল্লেখ্য, সাংবাদিক আলমগীর মহিউদ্দিন শনিবার (২৩ আগস্ট) দুপুরে রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। 

