শুক্রবার, ২৯ আগস্ট ২০২৫
১৩ ভাদ্র ১৪৩২
ঢাকার মার্কিন দূতাবাসে হামলার আশঙ্কার প্রশ্নে যা বললেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
২৯ আগস্ট ২০২৫, ০১:০২আপডেট : ২৯ আগস্ট ২০২৫, ০১:০২
পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন (ফাইল ফটো)

জঙ্গি হামলার আশঙ্কার বিষয়ে মার্কিন দূতাবাস পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন।

বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) সন্ধ্যায় মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

উপদেষ্টা তৌহিদ বলেন, ‘আমি আপনাদের এটুকু বলতে পারি, যেটা জানা গেছে সেটা ইনফরমাল এবং এটা আমার কাছে না। আর কী ব্যবস্থা নিচ্ছে, আসলেই যদি সেটা সিকিউরিটি সংক্রান্ত হয়ে থাকে তাহলে হোম (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়) হয়তো বলতে পারবে।’

সম্প্রতি এক‌টি গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, ঢাকার মার্কিন দূতাবাসে কর্মরত সুনির্দিষ্ট একটি ধর্ম পালনকারী কর্মীদের এবং এর পাশাপাশি বাংলাদেশি কর্মীদের আক্রমণের পরিকল্পনা করা হয়েছিল।

যুক্তরাষ্ট্রমো. তৌহিদ হোসেনপররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়দূতাবাসপররাষ্ট্র উপদেষ্টা
দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত সব প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে শাটডাউন কর্মসূচি চলবে
গোপালগঞ্জে মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি কারাগারে
দুই দফায় বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে ২০ দিন করে বিরতি
স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষে বাসায় ফিরেছেন খালেদা জিয়া: মিডিয়া সেল
এনসিপি ছেড়ে ছাত্রদলে যোগদান
দেশের তিনটি স্থলবন্দর বন্ধ করার প্রস্তাব অনুমোদন
সাবেক মন্ত্রী লতিফ সিদ্দিকীসহ সন্ত্রাসবিরোধী আইনে গ্রেফতার ১৬
মার্কিন দূতাবাসের সঙ্গে সিইসির বৈঠক বাতিল
মুক্তিযোদ্ধাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জেড আই খান পান্নার
