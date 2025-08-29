ঢাকার মার্কিন দূতাবাসে হামলার আশঙ্কার প্রশ্নে যা বললেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

জঙ্গি হামলার আশঙ্কার বিষয়ে মার্কিন দূতাবাস পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন।
বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) সন্ধ্যায় মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।
উপদেষ্টা তৌহিদ বলেন, ‘আমি আপনাদের এটুকু বলতে পারি, যেটা জানা গেছে সেটা ইনফরমাল এবং এটা আমার কাছে না। আর কী ব্যবস্থা নিচ্ছে, আসলেই যদি সেটা সিকিউরিটি সংক্রান্ত হয়ে থাকে তাহলে হোম (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়) হয়তো বলতে পারবে।’
সম্প্রতি একটি গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, ঢাকার মার্কিন দূতাবাসে কর্মরত সুনির্দিষ্ট একটি ধর্ম পালনকারী কর্মীদের এবং এর পাশাপাশি বাংলাদেশি কর্মীদের আক্রমণের পরিকল্পনা করা হয়েছিল।