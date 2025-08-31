X
রবিবার, ৩১ আগস্ট ২০২৫
১৬ ভাদ্র ১৪৩২
নুরের ওপর হামলায় জড়িতদের বিচার হবে: আসিফ মাহমুদ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৩৩আপডেট : ৩১ আগস্ট ২০২৫, ১৭:৩৩
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন আসিফ মাহমুদ

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি ও ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুরের ওপর হামলায় জড়িতদের বিচার হবে বলে জানিয়েছেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। রবিবার (৩১ আগস্ট) ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নুরকে দেখতে গিয়ে তিনি সাংবাদিকদের এ কথা জানান।

আসিফ মাহমুদ বলেন, নুরের ওপর হামলার ঘটনায় একটি শক্তিশালী তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। যারা এর সঙ্গে জড়িত তাদের বিচার হবে।

তিনি বলেন, নুরুল হক নুর জুলাই অভ্যুত্থানের প্রথম সারির নেতা। তার ওপর এ ধরনের ন্যক্কারজনক হামলার তীব্র নিন্দা জানাই। আওয়ামী লীগের আমলেও কোনও রাজনৈতিক দলের প্রধানের ওপর এভাবে হামলা হয়নি। তার নাকে গুরুতর আঘাত লেগেছে, মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়েছে।

উপদেষ্টা জানান, সরকারের পক্ষ থেকে নুরের চিকিৎসার দায়িত্ব নেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে দেশের বাইরে পাঠানো হবে।

ফ্যাসিবাদী শক্তি বরদাস্ত করা হবে না উল্লেখ করে আসিফ মাহমুদ বলেন, ফ্যাসিবাদী শক্তিরা জুলাই অভ্যুত্থানের শক্তির ওপর ক্ষোভ মেটানোর চেষ্টা করছে। আমরা সেটা বরদাস্ত করবো না। সরকারের পক্ষ থেকেও এসব কার্যক্রম সহ্য করা হবে না। কোন কোন প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের কাঠামোর ভেতর থেকে ফ্যাসিবাদের পক্ষে কাজ করছে, সেটাও খতিয়ে দেখা হবে।

সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে নুরের আন্দোলনকে ‘মব’ আখ্যা দেওয়ার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কোনটা মব আর কোনটা রাজনৈতিক কর্মসূচি— এটা আগে বুঝতে হবে। একটা নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কীভাবে মব হতে পারে?

তিনি অভিযোগ করে বলেন, জাতীয় পার্টির পক্ষ থেকে প্রথম হামলা হয়েছে। জাতীয় পার্টিকে তিনি ‘চিহ্নিত ফ্যাসিবাদী দল’ আখ্যা দেন। তার দাবি, জাতীয় পার্টির মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগকে ফেরানোর পরিকল্পনা চলছে।

নির্বাচনি রাজনীতি প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নে আসিফ মাহমুদ বলেন, ইনক্লুসিভ নির্বাচনের নামে অনেকে চাইবে আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে জাতীয় নির্বাচন হয়ে যাক। কেউ কেউ নির্বাচন পেছানোরও চেষ্টা করবে। জাতীয় পার্টি নিষিদ্ধ হবে কিনাসেই সিদ্ধান্ত এখনও হয়নি। তবে প্রধান উপদেষ্টা ইতোমধ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে আলোচনার আহ্বান জানিয়েছেন। সেখানে এ বিষয়ে করণীয় নির্ধারণ করা হবে।

বিষয়:
নুরুল হক নুরআসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া
