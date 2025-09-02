X
মঙ্গলবার, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৮ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

জুলাই হত্যাকাণ্ডের বিচার দ্রুত করতে ট্রাইব্যুনালের সংখ্যা বাড়তে পারে: আইন উপদেষ্টা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:৪৫আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১:৪৬
আসিফ নজরুল (ফাইল ছবি)

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে কেন্দ্র করে জুলাই হত্যাকাণ্ডের বিচার দ্রুত করতে ট্রাইব্যুনালের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে জানিয়েছেন আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল।

মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) সকালে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল পরিদর্শন শেষে তিনি এ কথা বলেন।

আসিফ নজরুল বলেন, জুলাই আগস্টের হত্যাযজ্ঞের বিচারকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার। বিচারের গতিও সন্তোষজনক। বিচারকাজ দ্রুত শেষ করতে আরও বাড়তে পারে ট্রাইব্যুনালের সংখ্যা।

এসময় তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন গৃহায়ন, গণপূর্ত এবং শিল্প উপদেষ্টা আদিলুর রহমান খান, অ্যাটর্নি জেনারেল মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, চিফ প্রসিকিউটর অ্যাডভোকেট তাজুল ইসলামসহ প্রসিকিউশন টিমের সদস্যরা।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল পরিদর্শন করেন দুই উপদেষ্টা

প্রসঙ্গত, জুলাই-আগস্ট আন্দোলনে সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলার বিচারকাজ বেশ দ্রুত চলছে। এরই মধ্যে একাধিক মামলার আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠনসহ সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হয়েছে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অনেক মামলার সাক্ষ্যগ্রহণ প্রায় শেষ পর্যায়ে।

ট্রাইব্যুনাল-১ ও ২-এ এসব কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তবে মূল ভবনের সংস্কার শেষ না হওয়ায় টিনশেডে বর্তমানে ট্রাইব্যুনাল-২’র বিচারকাজ চলছে।

/বিআই/এমকেএইচ/
বিষয়:
আসিফ নজরুলআদিলুর রহমান খানআন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল
সম্পর্কিত
জুলাই গণহত্যা: শেখ হাসিনাসহ ৩ জনের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবেন রাজসাক্ষী সাবেক আইজিপি মামুন
ফেব্রুয়ারিতেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে: আইন উপদেষ্টা
জুলাই গণহত্যাসাবেক ডিএমপি কমিশনার হাবিবসহ ৪ জনের পক্ষে স্টেট ডিফেন্স নিয়োগ
সর্বশেষ খবর
সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদ ও পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠা প্রশ্নে রিটের রায় ঘোষণা শুরু
সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদ ও পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠা প্রশ্নে রিটের রায় ঘোষণা শুরু
নিখোঁজের একদিন পর খালের পানিতে ভেসে উঠলো শিশুর মরদেহ
নিখোঁজের একদিন পর খালের পানিতে ভেসে উঠলো শিশুর মরদেহ
আর্থিক লেনদেনের বিষয়ে সতর্ক করেছে ডিএনসিসি
আর্থিক লেনদেনের বিষয়ে সতর্ক করেছে ডিএনসিসি
জুলাই গণহত্যা: শেখ হাসিনাসহ ৩ জনের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবেন রাজসাক্ষী সাবেক আইজিপি মামুন
জুলাই গণহত্যা: শেখ হাসিনাসহ ৩ জনের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবেন রাজসাক্ষী সাবেক আইজিপি মামুন
সর্বাধিক পঠিত
ছড়িয়ে পড়া গুজবে কান না দিতে প্রধান উপদেষ্টার প্রতি সেনাপ্রধানের আহ্বান 
ছড়িয়ে পড়া গুজবে কান না দিতে প্রধান উপদেষ্টার প্রতি সেনাপ্রধানের আহ্বান 
নবম ডিভিশনের জিওসিসহ সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে বদলি ও পদায়ন
নবম ডিভিশনের জিওসিসহ সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে বদলি ও পদায়ন
আবারও বাড়লো স্বর্ণের দাম
আবারও বাড়লো স্বর্ণের দাম
বন্ধু গরকে রাষ্ট্রদূত করে ভারতকে ‘অপমান’ করলেন ট্রাম্প?
বন্ধু গরকে রাষ্ট্রদূত করে ভারতকে ‘অপমান’ করলেন ট্রাম্প?
জাগপা সভাপতিকে কুপিয়ে আহত, মির্জা ফখরুলের ক্ষোভ
জাগপা সভাপতিকে কুপিয়ে আহত, মির্জা ফখরুলের ক্ষোভ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media