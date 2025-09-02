আসিফ নজরুলের সঙ্গে জাপানিজ পার্লামেন্টারিয়ান লীগের প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎ

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আইএলও’র কার্যক্রম বিষয়ক জাপানিজ পার্লামেন্টারিয়ান লীগের ৯ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুলের সঙ্গে মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে তার দফতরে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছে। দ্য কনস্টিটিউশনাল ডেমেক্রেটিক পার্টি অব জাপানের সেক্রেটারি জেনারেল হাউজ অব রিপ্রেজেনটেটিভ সদস্য মিসিহিরো ইশিবাসি প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন।
সাক্ষাৎকালে তারা দ্বিপাক্ষিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি বিশেষ করে জাপানে দক্ষ কর্মী পাঠানো সংক্রান্ত বিষয়ে মতবিনিময় করেন।
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান উপদেষ্টা আসিফ নজরুল সাক্ষাৎকালে বলেন, বাংলাদেশ ও জাপান দুই বন্ধুপ্রতীম দেশের মধ্যে বিদ্যমান সুসম্পর্ক আজ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এক অনন্য দৃষ্টান্ত।
তিনি উল্লেখ করেন, জাপান বাংলাদেশের এক অকৃত্রিম ও বিশ্বস্ত বন্ধু। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে জাপানের গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা স্মরণ করে তিনি বলেন, ওইসিডিভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে জাপানই ছিল প্রথম দেশ, যারা ১৯৭২ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে।
বৈঠকে তিনি জানান, প্রতিবছর বাংলাদেশ থেকে অন্তত ১০ লাখ কর্মী বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছেন। প্রবাসে কর্মরত এসব শ্রমিক দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছেন।
ড. আসিফ নজরুল বলেন, প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে বাংলাদেশ নিরাপদ, সুশৃঙ্খল ও নিয়মিত অভিবাসন নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। তিনি জানান, প্রধান উপদেষ্টার সভাপতিত্বে বৈদেশিক কর্মসংক্রান্ত একটি জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি রয়েছে। অন্যান্য ১৩টি মন্ত্রণালয় এই কমিটির সদস্য।
তিনি বলেন, দেশের কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন, ভাষা প্রশিক্ষণ ও সাংস্কৃতিক প্রস্তুতির মাধ্যমে জাপানের শ্রমবাজারের চাহিদা পূরণে প্রস্তুত করা হচ্ছে।
তিনি জাপানে গমনেচ্ছুদের জন্য ভিসা আবেদন প্রক্রিয়া সহজ করা, ঢাকায় জাপান ফাউন্ডেশন অফিস স্থাপন, জাপানে অধিক সংখ্যাক বাংলাদেশি কর্মী প্রেরণের লক্ষ্যে মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করতে জাপানি অর্থায়নে বাংলাদেশে বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনে জাপান সরকারের সহযোগিতা কামনা করেন।
উপদেষ্টা দেশে বিদ্যমান টিটিসিগুলোতে উন্নত প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করতে জাইকার মাধ্যমে জাপানি প্রশিক্ষক নিয়োগ করার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি এ সময় তুলে ধরেন।
অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের পলিসি অ্যাডভাইজার জিয়া হাসান। মূল প্রবন্ধে জাপানে কর্মী প্রেরণে চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা, ভবিষ্যত পরিকল্পনা এবং জাপানে নিরাপদ অভিবাসনের জন্য বাংলাদেশের অঙ্গিকার তুলে ধরা হয়। মূল প্রবন্ধে জিয়া হাসান বলেন, ডেমোগ্রাফিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আগামী ১৫ বছরে জাপানে অন্তত এককোটি ২০ লাখ কর্মীর প্রয়োজন হবে। বৈশ্বিক এ সুযোগ কাজে লাগাতে আমাদের বিশাল জনশক্তি প্রস্তুত করার বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যে জাপানে বাংলাদেশ সেল গঠন, জাপান অভিবাসিদের সহায়তায় আগমন পরবর্তী ওরিয়েন্টেশন ও হেল্প ডেস্ক চালু, অভিবাসন সংক্রান্ত তথ্য ও সেবায় সহজ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে তথ্য পোর্টাল এবং খাত ভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়নের জন্য জাপান বাংলাদেশ বিশেষ দক্ষতা প্রশিক্ষণ জোন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।
প্রতিনিধিদলের অপর সদস্যরা হলেন— জাপানের হাউজ অব কাউন্সিলর, লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টির ভাইস-সেক্রেটারি জেনারেল মিস. হানাকো জিমি, হাউজ অব কাউন্সিলর এক্সিকিউটিভ বোর্ড মেম্বার মি. রিউজি সাতোমি, হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভ, দ্যা কনস্টিটিউশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি নেতা মি. কেনেটা ইজুমি, হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভ, ইন্ডিপেন্ডেন্ট এমপি মিস মাকিকো ডোগোমি, হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভ, দ্যা কনস্টিটিউশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি নেতা মিস মাকি ইকেডা, হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভ, দ্যা কনস্টিটিউশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি নেতা মি. মামোরু উমেতানি এমপি ও এক্সিকিউটিভ বোর্ড মেম্বার মি. আতশুশি অসিমা
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব ড. নেয়ামত উল্যা ভূঁইয়া, বাংলাদেশে জাপানের রাষ্ট্রদূত সাইদা সিনিছি, বিএমইটি’র মহাপরিচালক সালেহ আহমেদ মুজাফ্ফর, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ডের মহাপরিচালক ব্যারিস্টার মো. গোলাম সারওয়ার এসময় উপস্থিত ছিলেন।