X
মঙ্গলবার, ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫
১৮ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ফেব্রুয়ারিতেই নির্বাচন, কেউ বাধাগ্রস্ত করতে পারবে না: প্রেস সচিব

বাংলা ট্রিবিউন রির্পোট
০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩:০২আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২৩:০২
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, ‘ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধেই হবে জাতীয় সংসদ নির্বাচন। এটি কেউ বাধাগ্রস্ত করতে পারবে না। প্রধান উপদেষ্টার প্রত্যাশা উৎসবমুখর পরিবেশে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হবে।’

মঙ্গলবার (২ সেপ্টেম্বর) যমুনায় সাতটি রাজনৈতিক দল ও একটি সংগঠনের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ে এসব কথা বলেন তিনি।

প্রেস সচিব বলেন, ‘প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন, যারা জীবনে কখনও ভোট দিতে পারেনি, তাদের জন্য এই নির্বাচনে ভালো অভিজ্ঞতা দিতে হবে। যারা ভোট দিতে গিয়ে পূর্বে তিক্ত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন, তাদেরও ভালো অভিজ্ঞতা দিতে হবে। কেউ যেন বলতে না পারে যে আমাকে ভোট দিতে দেওয়া হয়নি।’

তিনি বলেন, ‘প্রধান উপদেষ্টা আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছেন, যারা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে নির্বাচন পর্যন্ত পৌঁছাতে দিতে চায় না, তারা যত রকম পারবে তত রকমভাবে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করবে। কিছু কিছু লক্ষণ এখন দেখা যাচ্ছে। সামনে আরও আসবে। এজন্য আমাদের আরও সতর্ক হতে হবে। আমাদের চেষ্টা হবে নির্বাচন করার এবং নির্বাচন ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচিত সরকারের হাতে আমরা ক্ষমতা হস্তান্তর করবো।’

প্রেস সচিব জানান, নির্বাচন আয়োজনে রাজনৈতিক দলগুলোর সহযোগিতার আহ্বান জানিয়ে প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন, এবারের নির্বাচন হবে অনন্য। এটি কেবল অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নির্বাচন নয়, এটি দেশের সব মানুষের, সব রাজনৈতিক দলের নির্বাচন। এই নির্বাচনের আকাঙ্ক্ষা হলো ভবিষ্যতের বাংলাদেশ নির্মাণের। এই নির্বাচন হবে নিজেদের পায়ে দাঁড়ানোর, সাহস অর্জনের, নিজের ভঙ্গিতে দেশ পরিচালনার নির্বাচন। সবাই যেন পরিবার-পরিজন নিয়ে ভোট দিতে যেতে পারেন এবং এই উৎসবটা সারা জীবন মনে রাখে। আমরা এই নির্বাচন আয়োজনে আপনাদের সর্বাত্মক সমর্থন চাই।

তিনি আরও জানান, দুর্গাপূজার সময় সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়ে প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন, সারা দেশে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করা আমাদের দায়িত্ব। অনেক গণ্ডগোল তৈরি করার চেষ্টা হবে। সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। এবারও উৎসবমুখর পরিবেশে দুর্গাপূজা শান্তিপূর্ণভাবে উদযাপন হবে বলে প্রধান উপদেষ্টা আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

প্রেস সচিব আরও জানান, বৈঠক শেষে গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের সহধর্মিনী মারিয়া আক্তার, সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খাঁন এবং সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাসান আল মামুন প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এ সময় তিনি সুচিকিৎসার জন্য নুরকে বিদেশে পাঠাতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়কে নির্দেশ দেন।

প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠকে অংশগ্রহণ করে এবি পার্টি, নাগরিক ঐক্য, গণসংহতি আন্দোলন, গণঅধিকার পরিষদ, এলডিপি, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ, জাতীয় গণফ্রন্ট এবং হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ।

/এমকে/আরআইজে/
বিষয়:
নির্বাচনপ্রধান উপদেষ্টাপ্রেস সচিব
সম্পর্কিত
জাপাকে প্রধান বিরোধী দল করার ষড়যন্ত্রে বিস্মিত প্রধান উপদেষ্টা: রাশেদ খান
পোস্টাল ব্যালটে ভোট: আগ্রহীদের তালিকাভুক্তি শুরু ১১ নভেম্বর
নুরকে সুচিকিৎসার জন্য বিদেশে পাঠানোর নির্দেশ প্রধান উপদেষ্টার
সর্বশেষ খবর
লস অ্যাঞ্জেলেসে ট্রাম্পের ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েন অবৈধ: আদালত
লস অ্যাঞ্জেলেসে ট্রাম্পের ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েন অবৈধ: আদালত
অর্থায়নের অভাবে আটকে আছে রুফটপ সোলার বাস্তবায়ন
অর্থায়নের অভাবে আটকে আছে রুফটপ সোলার বাস্তবায়ন
আ.লীগ নেতা সুজিত রায় নন্দীসহ ৬ জনের বিরুদ্ধে কলেজ শিক্ষকের মামলা
আ.লীগ নেতা সুজিত রায় নন্দীসহ ৬ জনের বিরুদ্ধে কলেজ শিক্ষকের মামলা
আরপিও চূড়ান্ত করতে আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছে ইসি
আরপিও চূড়ান্ত করতে আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছে ইসি
সর্বাধিক পঠিত
একীভূতকরণে সমর্থন জানালো ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক
একীভূতকরণে সমর্থন জানালো ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক
ভিসা শেষে শিক্ষার্থীদের সরাসরি বহিষ্কারের হুমকি যুক্তরাজ্যের, উদ্বিগ্ন বাংলাদেশিরা
ভিসা শেষে শিক্ষার্থীদের সরাসরি বহিষ্কারের হুমকি যুক্তরাজ্যের, উদ্বিগ্ন বাংলাদেশিরা
জাগপা সভাপতিকে কুপিয়ে আহত, মির্জা ফখরুলের ক্ষোভ
জাগপা সভাপতিকে কুপিয়ে আহত, মির্জা ফখরুলের ক্ষোভ
এমপি হওয়ায় নিজের দল হারাচ্ছেন সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম
এমপি হওয়ায় নিজের দল হারাচ্ছেন সৈয়দ মুহাম্মদ ইবরাহিম
বিদ্যালয়ের ভুয়া শাখায় ৫ শিক্ষক, সরকারি বেতন নিয়েছেন দেড় কোটি টাকা
বিদ্যালয়ের ভুয়া শাখায় ৫ শিক্ষক, সরকারি বেতন নিয়েছেন দেড় কোটি টাকা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media