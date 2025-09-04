X
বৃহস্পতিবার, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২০ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

আগামী সপ্তাহে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে বসবে ঐকমত্য কমিশন

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:২৪আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৯:২৪
ঐকমত্য কমিশনের সভা

আগামী সপ্তাহে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে বসবে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন। বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) জাতীয় সংসদ ভবনের কমিশন কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়।

জুলাই জাতীয় সনদ চূড়ান্ত করা এবং বাস্তবায়নের উপায় সম্পর্কিত বিষয়ে আজ সভা করে ঐকমত্য কমিশন। সভায় জাতীয় সনদের চূড়ান্ত করার প্রক্রিয়া এবং তা বাস্তবায়নের সম্ভাব্য উপায় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

এতে আগের দিন শুরু হওয়া আলোচনা অব্যাহত রেখে রাজনৈতিক দলগুলোর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত মতামত ও পরামর্শগুলো বিশ্লেষণ করা হয়। রাজনৈতিক দলগুলোর মতামত পর্যালোচনার ভিত্তিতে আগামী সপ্তাহেই বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনায় বসবে কমিশন। এরপর চূড়ান্ত করা সনদ ও বাস্তবায়নের উপায় সম্পর্কিত সুপারিশ একসঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে পাঠানো হবে। সভায় সনদের ভাষাগত যথার্থতাও পুনর্মূল্যায়ন করা হয়।

সভায় ছিলেন– কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ, সদস্য ড. বদিউল আলম মজুমদার, বিচারপতি মো. এমদাদুল হক, সফর রাজ হোসেন ও ড. মো. আইয়ুব মিয়া এবং ঐকমত্য গঠন প্রক্রিয়ায় যুক্ত প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার।

/এসটিএস/আরকে/
বিষয়:
জাতীয় ঐকমত্য কমিশন
সম্পর্কিত
জাতীয় সনদ চূড়ান্ত করতে সভা করেছে ঐকমত্য কমিশন
সনদ বাস্তবায়নে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে গ্রুপভিত্তিক আলোচনার সিদ্ধান্ত
জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সভা অনুষ্ঠিত
সর্বশেষ খবর
‘দেশের জনসংখ্যার চেয়ে শিবির বট আইডি বেশি, তারা বামদের মধ্যেও ঢুকেছে’
‘দেশের জনসংখ্যার চেয়ে শিবির বট আইডি বেশি, তারা বামদের মধ্যেও ঢুকেছে’
মূল স্পন্সর না থাকায় ভারতের জার্সিতে ৮০ শতাংশ ডিসকাউন্ট!
মূল স্পন্সর না থাকায় ভারতের জার্সিতে ৮০ শতাংশ ডিসকাউন্ট!
ধানমন্ডিতে আ.লীগের ঝটিকা মিছিল, গ্রেফতার ৮
ধানমন্ডিতে আ.লীগের ঝটিকা মিছিল, গ্রেফতার ৮
‘শিল্প খাতের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ জনবল গড়ে ওঠছে না’
‘শিল্প খাতের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ জনবল গড়ে ওঠছে না’
সর্বাধিক পঠিত
স্বর্ণের দামে সব রেকর্ড ছাড়ালো
স্বর্ণের দামে সব রেকর্ড ছাড়ালো
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান নিয়োগে ক্ষমতা পাচ্ছে এনটিআরসিএ
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান নিয়োগে ক্ষমতা পাচ্ছে এনটিআরসিএ
ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যানের সব শেয়ার বিক্রির ঘোষণা
ইসলামী ব্যাংকের চেয়ারম্যানের সব শেয়ার বিক্রির ঘোষণা
নুরুল হক নুর পুরোপুরি ট্রমাটাইজড: রাশেদ খান
নুরুল হক নুর পুরোপুরি ট্রমাটাইজড: রাশেদ খান
গুলশানে পাসপোর্ট সেবা চালু
গুলশানে পাসপোর্ট সেবা চালু
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media