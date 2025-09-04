X
বৃহস্পতিবার, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২০ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের ন্যূনতম গতি ১৫ এমবিপিএস হবে: বিশেষ সহকারী

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:৪৬আপডেট : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২:৪৬
ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব (ছবি: সংগৃহীত)

টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক অ্যান্ড লাইসেন্সিং পলিসি-২০২৫ অনুমোদিত হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব। তিনি জানান, নীতিমালায় আধুনিক ও যুগোপযোগী তিন স্তরের লাইসেন্স কাঠামো প্রবর্তন করা হয়েছে। গ্রাহকসেবার মান নিশ্চিত করতে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের ন্যূনতম গতি ১৫ এমবিপিএস এবং মোবাইল ইন্টারনেটের গতি ১০ এমবিপিএস নির্ধারণ করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ তথ্য জানান।

ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব বলেন, ‘নতুন নীতিমালার মাধ্যমে দীর্ঘদিনের অকার্যকর ও মধ্যস্বত্বভোগী নির্ভর লাইসেন্সিং ব্যবস্থা বাদ দেওয়া হয়েছে। এর বদলে আধুনিক ও যুগোপযোগী তিন স্তরের লাইসেন্স কাঠামো প্রবর্তন করা হয়েছে। এর ফলে সেবার মানোন্নয়ন, কভারেজ বাড়ানো এবং প্রতিযোগিতামূলক বাজার তৈরি হবে। একইসঙ্গে সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে ভয়েস কল ও ডেটা আনার দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হবে।’

তিনি জানান, বর্তমানে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) অধীনে ২৬ ধরনের লাইসেন্সে প্রায় তিন হাজার প্রতিষ্ঠান কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এতে সেবা ও নিয়ন্ত্রণ উভয় ক্ষেত্রেই বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছিল। নতুন নীতিতে এই মধ্যবর্তী স্তরগুলো সরিয়ে লাইসেন্সকে তিনটি মূল স্তরে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। এর সঙ্গে টেলিযোগাযোগ খাতের নতুন প্রযুক্তি যেমন এমভিএনও, প্রাইভেট ৫জি, ভয়েস ওভার ওয়াইফাই, ওয়াইফাই সিক্স ও সেভেন চালুর পথ উন্মুক্ত করা হয়েছে।

ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব বলেন, ‘দ্বিতীয় স্তরে জাতীয় অবকাঠামো খাতকে বিনিয়োগবান্ধব করা হয়েছে। এখন থেকে টাওয়ার কোম্পানি, ফাইবার নেটওয়ার্ক ও ডেটা সেন্টার একে অপরের খাতে বিনিয়োগ ও ব্যবসা করতে পারবে। ক্লাউড ব্যবসার ক্ষেত্রেও লাইসেন্সের বাধ্যবাধকতা তুলে নেওয়া হয়েছে। এর ফলে ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্ক ও টাওয়ার খাতে নতুন অপারেটর আসবে এবং বাজারে প্রতিযোগিতা বাড়বে।’  

বিশেষ সহকারী জানান, গ্রাহকসেবার মান নিশ্চিত করতে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের ন্যূনতম গতি ১৫ এমবিপিএস এবং মোবাইল ইন্টারনেটের গতি ১০ এমবিপিএস নির্ধারণ করা হয়েছে। আগামী তিন বছরের মধ্যে দেশের ৮০ শতাংশ মোবাইল টাওয়ারে ফাইবার সংযোগ পৌঁছাতে হবে। শহর–গ্রাম, পাহাড়–সমতল ও উপকূল–অঞ্চলভেদে সেবার বৈষম্য কমিয়ে সারা দেশে সমান কভারেজ নিশ্চিত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, ‘অতিরিক্ত মধ্যস্বত্বভোগী কমিয়ে দিলে সরকারের রাজস্ব আয় বাড়বে। এর ফলে ভয়েস কল ও ডেটার শুল্ক কাঠামো শিথিল করা বা প্রয়োজন হলে ভর্তুকি দেওয়া সম্ভব হবে। পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতা তহবিলের কার্যক্ষমতা বাড়ানো হবে, যাতে দূরবর্তী অঞ্চলগুলোতে নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণে সহায়তা মেলে।’

বিদেশি মালিকানা সীমিত করে অন্তত ১৫ শতাংশ শেয়ার স্থানীয় বাজারে উন্মুক্ত করার বাধ্যবাধকতা আনা হয়েছে। তবে কোম্পানিগুলোকে তিন বছরের গ্রেস পিরিয়ড দেওয়া হবে।

২০২৭ সালের মধ্যে বিদ্যমান সব লাইসেন্স নতুন কাঠামোয় মাইগ্রেট করা হবে বলেও জানান ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব। তিনি আশা প্রকাশ করেন, ‘নতুন নীতির মাধ্যমে টেলিকম খাতে একচেটিয়াত্ব ও অরাজকতা দূর হবে, প্রতিযোগিতামূলক বাজার গড়ে উঠবে এবং মানসম্মত সেবা পাবে দেশের মানুষ।’

/এসও/আরআইজে/
বিষয়:
ইন্টারনেটব্রডব্যান্ড
সম্পর্কিত
পাহাড়ের ১০০ স্কুল ছয় মাসের মধ্যে পাবে স্টারলিংকের ইন্টারনেট
চার টেরাবাইট ব্যান্ডউইথ সরবরাহের মাইলফলকে বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবলস
ইন্টারনেট শাটডাউন রোধে আইনের সংশোধন করা হবে: ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব
সর্বশেষ খবর
মাইলস্টোন শিক্ষার্থীকে যৌন নিপীড়ন, গ্রেফতারের দুই দিন পর আসামির জামিন
মাইলস্টোন শিক্ষার্থীকে যৌন নিপীড়ন, গ্রেফতারের দুই দিন পর আসামির জামিন
চকবাজারে ভেজাল প্রসাধনী উৎপাদন-বিক্রির অভিযোগে ব্যবসায়ী গ্রেফতার
চকবাজারে ভেজাল প্রসাধনী উৎপাদন-বিক্রির অভিযোগে ব্যবসায়ী গ্রেফতার
পরিবর্তন এসেছে ৪৬ সংসদীয় আসনের সীমানায়
সংসদীয় আসনের সীমানা চূড়ান্তপরিবর্তন এসেছে ৪৬ সংসদীয় আসনের সীমানায়
ঝাউগাছ থেকে ঝুলন্ত উদ্ধার লাশটি সাংবাদিকের, ওসিকে দায়ী করে ভিডিও বার্তা
ঝাউগাছ থেকে ঝুলন্ত উদ্ধার লাশটি সাংবাদিকের, ওসিকে দায়ী করে ভিডিও বার্তা
সর্বাধিক পঠিত
গুলশানে পাসপোর্ট সেবা চালু
গুলশানে পাসপোর্ট সেবা চালু
নুরুল হক নুর পুরোপুরি ট্রমাটাইজড: রাশেদ খান
নুরুল হক নুর পুরোপুরি ট্রমাটাইজড: রাশেদ খান
শেখ হাসিনার পক্ষে লড়তে চেয়েও অনুমতি পাননি চার আইনজীবী
প্লট দুর্নীতি মামলাশেখ হাসিনার পক্ষে লড়তে চেয়েও অনুমতি পাননি চার আইনজীবী
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী ও স্থানীয়দের সংঘর্ষের মূলহোতা গ্রেফতার
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী ও স্থানীয়দের সংঘর্ষের মূলহোতা গ্রেফতার
উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে দুই নীতিমালা ও এক অধ্যাদেশ অনুমোদন
উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে দুই নীতিমালা ও এক অধ্যাদেশ অনুমোদন
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media