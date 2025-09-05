আফগানিস্তানে মানবিক সহায়তা পাঠাবে বাংলাদেশ

আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য মানবিক সহায়তা পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর একটি বিশেষ বিমানে করে শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) ত্রাণ সামগ্রী পাঠানো হবে। বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) রাতে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানায়।
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, গত ১ সেপ্টেম্বর আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলে একটি শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হানার ফলে এ পর্যন্ত ১ হাজার ৪০০ এর অধিক মানুষ নিহত হয়েছেন, প্রায় ৩ হাজারের বেশি আফগান নাগরিক গুরুতর আহত হয়েছেন এবং ৮ হাজারের অধিক ঘরবাড়ি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয়েছে। ভূমিকম্পের ফলে খাদ্য, পানি ও বাসস্থান সংকট এবং জরুরি চিকিৎসা সেবার অভাবে দুর্যোগাক্রান্ত স্থানে সার্বিকভাবে মানবিক বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে প্রধান উপদেষ্টার সদয় নির্দেশক্রমে ৫ সেপ্টেম্বর ত্রাণ সামগ্রী মানবিক সহায়তা হিসেবে জরুরি ভিত্তিতে আফগানিস্তানে পাঠানো হচ্ছে। ত্রাণ সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে শুকনো খাবার, শিশু খাদ্য, কম্বল, শীত বস্ত্র, তাঁবু, খাবার পানি ও ওষুধ।
মন্ত্রণালয় আরও জানায়, বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর একটি বিশেষ বিমানযোগে উল্লিখিত ত্রাণ সামগ্রী আফগানিস্তানে পৌঁছানো ও হস্তান্তর করা হবে। ত্রাণ সামগ্রী পাঠাতে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, বিজিএমইএ, এসেনশিয়াল ড্রাগস্ কোম্পানি লিমিটেড, প্রাণ-আরএফএল একযোগে কাজ করেছে।
উল্লেখ্য, ২০২২ সালের ভূমিকম্পের পরও আফগানিস্তানে বাংলাদেশ থেকে মানবিক সহায়তা পাঠানো হয়েছিল।