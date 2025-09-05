X
শুক্রবার, ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২১ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

রাজবাড়ীতে লাশ পোড়ানোর ঘটনায় অন্তর্বর্তী সরকারের নিন্দা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৪১আপডেট : ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:৫৪
প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় (ফাইল ছবি)

রাজবাড়ীর গোয়ালন্দে কবরের ঘৃণ্য অবমাননা এবং নুরুল হক ওরফে নূর পাগলার লাশ অগ্নিসংযোগের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। 

শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) রাতে সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়েছে।

এতে বলা হয়, এই অমানবিক ও ঘৃণ্য কাজ আমাদের মূল্যবোধ, আইন এবং ন্যায়বিচার এবং সভ্য একটি সমাজের বুনটের সরাসরি অবমাননা। কোনও অবস্থাতেই এ ধরনের বর্বরতা বরদাস্ত করা হবে না। 

অন্তর্বর্তী সরকার আইনের শাসন সমুন্নত রাখতে এবং জীবন ও মৃত্যু উভয় ক্ষেত্রেই প্রতিটি মানুষের জীবনের পবিত্রতা রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলেও জানানো হয়।

আমরা জনগণকে আশ্বস্ত করছি—এই জঘন্য অপরাধে যুক্ত অপরাধীদের চিহ্নিত করা হবে এবং আইনের পূর্ণ শক্তি দিয়ে বিচারের আওতায় আনা হবে। কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠী জবাবদিহিতার ঊর্ধ্বে নয়। দায়ীরা যাতে তাদের কৃতকর্মের পরিণতি ভোগ করতে পারে—তা নিশ্চিত করতে অতি দ্রুত ও কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আমরা সব নাগরিককে ঘৃণা প্রত্যাখ্যান করতে, সহিংসতার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে এবং মর্যাদা, ন্যায়বিচার ও মানবতার নীতি সমুন্নত রাখার আহ্বান জানাচ্ছি।

আরও পড়ুন: নুরাল পাগলের লাশ কবর থেকে তুলে জ্বালিয়ে দিলো কেন?

/এসও/এমকেএইচ/
বিষয়:
অন্তর্বর্তীকালীন সরকার
সম্পর্কিত
ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ
জাপাকে প্রধান বিরোধী দল করার ষড়যন্ত্রে বিস্মিত প্রধান উপদেষ্টা: রাশেদ খান
৭ রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বৈঠকে বসেছেন প্রধান উপদেষ্টা
সর্বশেষ খবর
এশিয়ান ফুটসালে রাহবার অধিনায়ক, ১২ দিন আগে যাচ্ছে বাংলাদেশ
এশিয়ান ফুটসালে রাহবার অধিনায়ক, ১২ দিন আগে যাচ্ছে বাংলাদেশ
জাপানে এক হাজার নার্স পাঠানো হবে: স্বাস্থ্য উপদেষ্টা
জাপানে এক হাজার নার্স পাঠানো হবে: স্বাস্থ্য উপদেষ্টা
জাতীয় পার্টি ও ১৪ দলের বিরুদ্ধে ‘যুদ্ধ’ ঘোষণা রাশেদের
জাতীয় পার্টি ও ১৪ দলের বিরুদ্ধে ‘যুদ্ধ’ ঘোষণা রাশেদের
ভুগছে মধ্যবিত্ত, আরও কষ্টে আছে নিম্নবিত্তরা
ভুগছে মধ্যবিত্ত, আরও কষ্টে আছে নিম্নবিত্তরা
সর্বাধিক পঠিত
গাজীপুরে ভূমি আইনের মামলার প্রথম রায় কার্যকর
গাজীপুরে ভূমি আইনের মামলার প্রথম রায় কার্যকর
অনশন না ভাঙায় শিক্ষার্থীদের পাশে মশারি টানিয়ে উপাচার্যের রাত্রিযাপন
অনশন না ভাঙায় শিক্ষার্থীদের পাশে মশারি টানিয়ে উপাচার্যের রাত্রিযাপন
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী ও স্থানীয়দের সংঘর্ষের মূলহোতা গ্রেফতার
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী ও স্থানীয়দের সংঘর্ষের মূলহোতা গ্রেফতার
নুরাল পাগলের লাশ কবর থেকে তুলে জ্বালিয়ে দিলো কেন?
নুরাল পাগলের লাশ কবর থেকে তুলে জ্বালিয়ে দিলো কেন?
ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের ন্যূনতম গতি ১৫ এমবিপিএস হবে: বিশেষ সহকারী
ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের ন্যূনতম গতি ১৫ এমবিপিএস হবে: বিশেষ সহকারী
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media