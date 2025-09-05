X
শুক্রবার, ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২১ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

শিক্ষার গুণগতমানের প্রশ্নে আপস করা যাবে না: ধর্ম সচিব 

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:০২আপডেট : ০৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২১:০২
ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন দফতর-সংস্থার চলমান কার্যক্রম পর্যালোচনা সভা

ধর্ম মন্ত্রণালয় সচিব একেএম আফতাব হোসেন প্রামানিক বলেছেন, শিক্ষার গুণগতমানের প্রশ্নে আপস করা যাবে না। বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে শিক্ষার মান নিশ্চিত করতে হবে।

শুক্রবার (৫ সেপ্টেম্বর) জামালপুর জেলা প্রশাসকের সভাকক্ষে ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন দফতর-সংস্থার চলমান কার্যক্রম পর্যালোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। ধর্ম মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। 

ধর্ম সচিব বলেন, শিশুদের যেভাবে শেখানো হবে, তারা সেভাবেই গড়ে উঠবে। তারা আমাদের চালচলন, আচার-আচরণ ও কথাবার্তা অনুসরণ করে থাকে। এ কারণে শিক্ষার ক্ষেত্রে কোনোরূপ অবহেলা করা যাবে না। 

প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের পেশাদারত্ব ও নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের অনুরোধ জানিয়ে ধর্ম সচিব বলেন, ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন অসাম্প্রদায়িক সমাজ বিনির্মাণে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা প্রকল্পের মতো সনাতন ধর্মাবলম্বীদের জন্য মন্দিরভিত্তিক, বৌদ্ধদের জন্য প্যাগোডাভিত্তিক কার্যক্রম চলমান। এসব কার্যক্রমের ধর্মীয় মূল্যবোধসম্পন্ন সমাজ গড়ে উঠবে।

তিনি বলেন, হজ ব্যবস্থাপনা ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের একটি অন্যতম কাজ। এ বছর হজ ব্যবস্থাপনা সাবলীল ও মসৃণ হয়েছে এবং এটা সর্বমহলে প্রশংসিত হয়েছে। সরকারি মাধ্যমে হজযাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা সম্ভব হলে হজ ব্যবস্থাপনাকে আরও উন্নত ও নিরাপদ করা সম্ভব। সরকারি মাধ্যমে হজযাত্রী বৃদ্ধিতে তিনি সবার সহযোগিতা কামনা করেন।

ইসলামিক ফাউন্ডেশনের সার্বিক কার্যক্রম তুলে ধরেন উপ-পরিচালক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ।

জেলা প্রশাসক হাছিনা বেগমের সভাপতিত্বে এসভায় নৈতিকতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধ উন্নয়নে মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক এস এম তরিকুল ইসলাম, সচিবের একান্ত সচিব মো. কামরুল ইসলাম, প্রতিটি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের উপপ্রকল্প পরিচালক মোহাম্মদ ফেরদৌস উজ জামান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) ইফতেখার ইউনুস, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. সোহেল মাহমুদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। 

এ সভায় ইসলামিক মিশন সেন্টারের চিকিৎসক, মডেল মসজিদের ইমাম, মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা প্রকল্পের ফিল্ড সুপারভাইজার, সাধারণ কেয়ারটেকার, মডেল কেয়ারটেকারসহ জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

পরে ধর্ম সচিব জামালপুর জেলা ও মাদারগঞ্জ উপজেলা মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। এছাড়া, মাদারগঞ্জ উপজেলায় মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত পশ্চিম তারতাপাড়া মমতাজ মাওলানা জামে মসজিদ কেন্দ্র পরিদর্শন করেন।

/এসআই/এমকেএইচ/
বিষয়:
ধর্ম মন্ত্রণালয়
সম্পর্কিত
ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উদযাপনে জাতীয় কর্মসূচি 
হজ ও ওমরাহ প্যাকেজের নামে প্রতারণার অভিযোগতালিকা যাচাই ছাড়া এজেন্সিকে টাকা না দেওয়ার অনুরোধ
হজ কার্যক্রমে যুক্ত হওয়ার অনুমতি পেলো ৩৩ ব্যাংক
সর্বশেষ খবর
মিনহাজ মান্নানের বিরুদ্ধে দুদকে অভিযোগ 
মিনহাজ মান্নানের বিরুদ্ধে দুদকে অভিযোগ 
তিন ঘণ্টা পর দুই মহাসড়কের প্রবেশমুখের অবরোধ প্রত্যাহার
তিন ঘণ্টা পর দুই মহাসড়কের প্রবেশমুখের অবরোধ প্রত্যাহার
যাত্রাবাড়িতে পানির ট্যাংকে পড়ে শিশুর মৃত্যু
যাত্রাবাড়িতে পানির ট্যাংকে পড়ে শিশুর মৃত্যু
আমলাতান্ত্রিক জবাবদিহিতা: উদ্ভাবনী পদ্ধতি কেন জরুরি?  
আমলাতান্ত্রিক জবাবদিহিতা: উদ্ভাবনী পদ্ধতি কেন জরুরি?  
সর্বাধিক পঠিত
গাজীপুরে ভূমি আইনের মামলার প্রথম রায় কার্যকর
গাজীপুরে ভূমি আইনের মামলার প্রথম রায় কার্যকর
অনশন না ভাঙায় শিক্ষার্থীদের পাশে মশারি টানিয়ে উপাচার্যের রাত্রিযাপন
অনশন না ভাঙায় শিক্ষার্থীদের পাশে মশারি টানিয়ে উপাচার্যের রাত্রিযাপন
নুরাল পাগলের লাশ কবর থেকে তুলে জ্বালিয়ে দিলো কেন?
নুরাল পাগলের লাশ কবর থেকে তুলে জ্বালিয়ে দিলো কেন?
ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের ন্যূনতম গতি ১৫ এমবিপিএস হবে: বিশেষ সহকারী
ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটের ন্যূনতম গতি ১৫ এমবিপিএস হবে: বিশেষ সহকারী
যুক্তরাষ্ট্র থেকে হাতকড়া-শেকল পরিয়ে ফেরত পাঠানো হলো ৩০ বাংলাদেশিকে
যুক্তরাষ্ট্র থেকে হাতকড়া-শেকল পরিয়ে ফেরত পাঠানো হলো ৩০ বাংলাদেশিকে
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media