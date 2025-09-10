X
বুধবার, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৬ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

ভোটকেন্দ্রে সিসিটিভি ও বডি ওর্ন ক্যামেরা নিয়ে করণীয় নেই ইসির

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:৩৬আপডেট : ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৪:৩৬
নির্বাচন কমিশন (প্রতীকী ছবি)

আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটকেন্দ্রে সিসিটিভি ক্যামেরা ও বডি ওর্ন ক্যামেরা সংক্রান্ত বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) করণীয় কিছু নেই বলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে জানিয়েছে সংস্থাটি। 

সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) ইসির উপসচিব রাশেদুল ইসলামের সই করা ভোটকেন্দ্রে সিসিটিভি ক্যামেরা ও বডি ওর্ন ক্যামেরা স্থাপন সংক্রান্ত এক চিঠিতে এ তথ্য জানানো হয়।

চিঠিতে বলা হয়েছে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গত ৬ আগস্টের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বিভিন্ন লজিস্টিক্যাল ইস্যু ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক সভার কার্যবিবরণীর আলোচ্যসূচি ৯-এর পরিপ্রেক্ষিতে সিসিটিভি ক্যামেরা ও বডি ওর্ন ক্যামেরার বিষয়ে করণীয় কিছু নেই বলে নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত দিয়েছে।

চিঠিটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবের কাছে পাঠানো হয়। পাশাপাশি এর অনুলিপি মন্ত্রিপরিষদ সচিবকেও দেওয়া হয়েছে।

/এএজে/আরকে/
বিষয়:
নির্বাচন কমিশনস্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সম্পর্কিত
নতুন দলের নিবন্ধন চূড়ান্ত করতে বৃহস্পতিবার ইসির বৈঠক
এবার কানাডায় চালু হলো এনআইডি সেবা
ফৌজদারি মামলায় অন্তর্বর্তী তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলে পরিপত্র জারি
সর্বশেষ খবর
মিয়ানমার সীমান্তে ২ লাখ ৮০ হাজার ইয়াবা উদ্ধার
মিয়ানমার সীমান্তে ২ লাখ ৮০ হাজার ইয়াবা উদ্ধার
নেপালে তরুণদের আন্দোলনে যেভাবে ক্ষমতা হারালেন ওলি
নেপালে তরুণদের আন্দোলনে যেভাবে ক্ষমতা হারালেন ওলি
‘বন্দুকযুদ্ধে’ ২ শিবির নেতাকে গুলি: কনস্টেবল কারাগারে
‘বন্দুকযুদ্ধে’ ২ শিবির নেতাকে গুলি: কনস্টেবল কারাগারে
উত্তরা ইপিজেডে নিহত শ্রমিকের পরিবারকে ৫০ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি
উত্তরা ইপিজেডে নিহত শ্রমিকের পরিবারকে ৫০ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি
সর্বাধিক পঠিত
ধিক্কার জানালেন সারজিস
ধিক্কার জানালেন সারজিস
ডাকসুর বিভিন্ন পদে বিজয়ী হলেন যারা
ডাকসুর বিভিন্ন পদে বিজয়ী হলেন যারা
‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’-এ ফিরলেন তৌসিফ
‘ব্যাচেলর পয়েন্ট’-এ ফিরলেন তৌসিফ
নুরাল পাগলার মরদেহ কবর থেকে তোলার ‘নির্দেশদাতা’ গ্রেফতার
নুরাল পাগলার মরদেহ কবর থেকে তোলার ‘নির্দেশদাতা’ গ্রেফতার
জিন তাড়াতে এসে ধর্ষণের চেষ্টা, দেখে ফেলায় মা-মেয়েকে হত্যা: পুলিশ
জিন তাড়াতে এসে ধর্ষণের চেষ্টা, দেখে ফেলায় মা-মেয়েকে হত্যা: পুলিশ
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media