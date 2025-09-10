ভোটকেন্দ্রে সিসিটিভি ও বডি ওর্ন ক্যামেরা নিয়ে করণীয় নেই ইসির

আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটকেন্দ্রে সিসিটিভি ক্যামেরা ও বডি ওর্ন ক্যামেরা সংক্রান্ত বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) করণীয় কিছু নেই বলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে জানিয়েছে সংস্থাটি।
সোমবার (৮ সেপ্টেম্বর) ইসির উপসচিব রাশেদুল ইসলামের সই করা ভোটকেন্দ্রে সিসিটিভি ক্যামেরা ও বডি ওর্ন ক্যামেরা স্থাপন সংক্রান্ত এক চিঠিতে এ তথ্য জানানো হয়।
চিঠিতে বলা হয়েছে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের গত ৬ আগস্টের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বিভিন্ন লজিস্টিক্যাল ইস্যু ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন বিষয়ক সভার কার্যবিবরণীর আলোচ্যসূচি ৯-এর পরিপ্রেক্ষিতে সিসিটিভি ক্যামেরা ও বডি ওর্ন ক্যামেরার বিষয়ে করণীয় কিছু নেই বলে নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত দিয়েছে।
চিঠিটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিবের কাছে পাঠানো হয়। পাশাপাশি এর অনুলিপি মন্ত্রিপরিষদ সচিবকেও দেওয়া হয়েছে।