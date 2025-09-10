বিশেষজ্ঞ মতামত নিয়ে ঐকমত্য কমিশনের পুনঃপর্যালোচনা 

জুলাই জাতীয় সনদ-২০২৫ বাস্তবায়নের উপায় সম্পর্কে প্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ মতামত পুনঃপর্যালোচনায় সভা করেছে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন।
বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) জাতীয় সংসদ ভবনস্থ কমিশন কার্যালয়ের সভাকক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
এ সময় জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের সম্ভাব্য উপায় সম্পর্কিত বিশেষজ্ঞদের পক্ষ থেকে পাওয়া মতামত ও পরামর্শগুলো পুনঃপর্যালোচনা করা হয়। একইসঙ্গে এ বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর দেওয়া মতামতও পুনঃবিশ্লেষণ করা হয়। পাশাপাশি সনদ বাস্তবায়নের উপায় নিয়ে ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের আগামীকাল অনুষ্ঠিতব্য সভার প্রস্তুতির বিষয়ও আলোচনায় উঠে আসে।
এতে কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ, সদস্য ড. বদিউল আলম মজুমদার, বিচারপতি মো. এমদাদুল হক ও ড. মো. আইয়ুব মিয়া উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া ঐকমত্য গঠন প্রক্রিয়ায় যুক্ত প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দারও সভায় অংশ নেন।