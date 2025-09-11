X
বৃহস্পতিবার, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৭ ভাদ্র ১৪৩২
সরকার যাওয়ার আগে বেশিরভাগ সংস্কার করে যাবে: প্রেস সচিব

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট 
১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬:৪২আপডেট : ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:২১
উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক নিয়ে ব্রিফিং করছেন প্রেস সচিব

প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম বলেছেন, সংস্কার কমিশনের ৫১টা সুপারিশ বাস্তবায়ন হয়েছে। সামনে আরও কাজ হবে। এই সরকার যাওয়ার আগে বেশির ভাগ সংস্কার করে যাবে। 

বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর ফরেন সার্ভিস অ্যাকাডেমিতে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠক নিয়ে আয়োজিত ব্রিফিংয়ে তিনি এ কথা বলেন। 

শফিকুল আলম বলেন, সভায় জানানো হয়—বিভিন্ন সংস্কার কমিশনের করা সুপারিশের মধ্যে ৫১টি সুপারিশ বাস্তবায়িত হয়েছে, বাকিগুলো বাস্তবায়ন হচ্ছে।

তিনি বলেন, এছাড়া শ্রম মন্ত্রণালয় থেকে শ্রম উপদেষ্টা জানিয়েছেন—৮২টি শ্রম সংস্কার কমিশনের সুপারিশ আইন সংশোধন করলে বেশির ভাগ সুপারিশ এমনিতেই বাস্তবায়ন হয়ে যাবে। আইন সংশোধনের কাজ শ্রম মন্ত্রণালয় করছে। শ্রম মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে নিজ থেকে অনেক সংস্কার কাজ করেছে। কিছু সংস্কার রাজনৈতিক সম্পর্কিত, সেগুলো আমাদের রাজনৈতিক সরকারের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। 

স্থানীয় সরকার সংস্কার নিয়ে আজকে অনেক আলাপ হয়েছে উপদেষ্টা পরিষদে বৈঠকে জানিয়ে প্রেস সচিব বলেন, স্থানীয় সরকার কীভাবে বিকেন্দ্রীকরণ করা যায়, তার ওপর প্রধান উপদেষ্টা বারবার জোর দিয়েছেন। স্থানীয় সরকারের প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে নিজেদের ফান্ড নিজেরাই জোগাড় করতে পারে সেটার সম্ভাবনা নিয়েও আলাপ হয়েছে। 

তিনি আরও বলেন, পুলিশ সংস্কারের বিষয়ে আইন মন্ত্রণালয়কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে পুলিশের ‘ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইনভেস্টিগেশন সার্ভিস’ করার জন্য। পুলিশ যে তদন্ত করে সেটা যাতে স্বাধীনভাবে করা যায়, এখানে রাজনৈতিক বা অন্য কোনও প্রভাব বিস্তার যাতে না হয়। এ জন্য খুব দ্রুত একটা আইন করা হবে। পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে একটা ইন্টারনাল কমপ্লেইন কমিশন তৈরি করার কথা বলা হয়েছে। 

নির্বাচনপ্রধান উপদেষ্টাউপদেষ্টাপ্রেস সচিবসংস্কারশফিকুল আলম
