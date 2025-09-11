সেপ্টেম্বরের শেষে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে বসতে চায় ইসি

আগামী ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামানে রেখে চলতি মাসের শেষের দিকে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সংলাপে বসতে চায় নির্বাচন কমিশন (ইসি)।
বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) ইসি সংশ্লিষ্ট এক কর্মকর্তা (নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক) বাংলা ট্রিবিউনকে এই তথ্য জানিয়েছেন।
তিনি বলেন, ‘রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে কমিশন ইতোমধ্যে একাধিক বৈঠক করেছে। সেসব বৈঠকে দলগুলো তাদের অনেক প্রস্তাব দিয়েছে, সেগুলো আমরা আমলে নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছি। এছাড়া ঐক্যমত্য কমিশনে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের মতামত দিয়েছে, সেগুলো আমাদের কাছে এসেছে তাও আমরা আমলে নিয়েছি। এজন্য আমরা চিন্তা করছি সংলাপ যেদিন থেকে শুরু হবে, তার ১০ দিন আগে সকল নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোকে চিঠি দেব এবং সেখানে লিখিত প্রস্তাব আনার জন্য অনুরোধ করব।’
তিনি আরও বলেন, ‘সংলাপের জন্য সমমনা রাজনৈতিক দলগুলো নিয়ে আলাদা আলাদা সময় নির্ধারণ করা হবে। এতে সংলাপের শৃঙ্খলা বজায় থাকবে বলে আমরা মনে করছি।’
এদিকে নির্বাচন কমিশনের ঘোষিত রোডম্যাপ অনুযায়ী সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে রাজনৈতিক দলসহ সকল অংশীজনদের সঙ্গে সংলাপে বসার পরিকল্পনাও রয়েছে।
উল্লেখ্য, বর্তমানে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ৫১টি (আওয়ামী লীগসহ)। নবম সংসদ নির্বাচনের আগে ২০০৮ সালে নিবন্ধন প্রথা চালু হয়। এ পর্যন্ত ৫৫টি দল ইসির নিবন্ধন পেলেও পরবর্তীতে শর্ত পূরণ, শর্ত প্রতিপালনে ব্যর্থতা এবং আদালতের নির্দেশে পাঁচটি দলের নিবন্ধন বাতিল করে ইসি। দলগুলো হলো- জামায়াতে ইসলামী, ফ্রিডম পার্টি, ঐক্যবদ্ধ নাগরিক আন্দোলন, পিডিপি ও জাগপা। তবে সম্প্রতি আদালতের আদেশে জামায়াতে ইসলামী ও জাগপা নিবন্ধন ফিরে পেলেও ইসি কেবল জামায়াতের নিবন্ধন ফিরিয়ে দিয়েছে।
এদিকে ২২টি নতুন রাজনৈতিক দলের মাঠপর্যায়ে তদন্ত কার্যক্রম শেষ হয়েছে। সেসব তদন্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করছে কমিশন। পর্যালোচনা শেষে আরও কয়েকটি দল নিবন্ধন পেতে পারে বলে জানা গেছে।