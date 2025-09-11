X
বৃহস্পতিবার, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
২৭ ভাদ্র ১৪৩২
সকল বিভাগ
সেকশনস
Follow us on:

জুলাই সনদে সব মতের প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে: আলী রীয়াজ

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:১৬আপডেট : ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২০:১৬
সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ

জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক ড. আলী রীয়াজ বলেছেন, জুলাই  সনদে সব মতের প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে। কমিশনের পক্ষ থেকে সনদে সই করার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর বিকাল ৫টার মধ্যে দুই জন ব্যক্তির নাম পাঠানোর অনুরোধ জানানো হয়েছে। 

বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের উপায় নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ে তিনি এসব কথা বলেন। বৈঠকে বিএনপি, জামায়াত ও এনসিপিসহ ৩০টি রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

অধ্যাপক আলী রীয়াজ জানান, সনদ বাস্তবায়নের পদ্ধতি নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে দুটি বিষয়ে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুপারিশের যেসব বিষয় সংবিধান সংশ্লিষ্ট নয়, সেসব বিষয় বাস্তবায়নের জন্যে অন্তর্বর্তী সরকার অধ্যাদেশ জারি করতে পারে। আর সুপারিশের যেসব বিষয় সরকারি বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আদেশ ও বিধি প্রণয়নের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা সম্ভব সেগুলো অন্তর্বর্তী সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ন করতে পারে। সরকার এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে ইতোমধ্যে অধ্যাদেশ জারি ও যথাযথ পদক্ষেপের মাধ্যমে তা বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। 

বৈঠকে কমিশনের সদস্য হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিচারপতি মো. এমদাদুল হক, ড. ইফতেখারুজ্জামান, ড. বদিউল আলম মজুমদার, ড. মো. আইয়ুব মিয়া এবং প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মনির হায়দার

/এমকে/আরআইজে/
বিষয়:
জুলাই সনদড. আলী রীয়াজ
সম্পর্কিত
জুলাই সনদের চূড়ান্ত ভাষ্যে কী আছে
বিশেষ সাংবিধানিক আদেশের মাধ্যমে জুলাই সনদ চায় জামায়াত
৪ উপায়ে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের সুপারিশ, যা বলছে দলগুলো
সর্বশেষ খবর
পুলিশ সদস্যকে গুলির পর মহেশখালীর পাহাড়ে অভিযান, সন্ত্রাসীদের আস্তানা ধ্বংস
পুলিশ সদস্যকে গুলির পর মহেশখালীর পাহাড়ে অভিযান, সন্ত্রাসীদের আস্তানা ধ্বংস
দাম বাড়লো স্মারক স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রার
দাম বাড়লো স্মারক স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রার
বাগেরহাটে সোম-মঙ্গল-বুধবার সকাল-সন্ধ্যা হরতালের ঘোষণা
৪টি আসন বহাল রাখার দাবিতে বাগেরহাটে সোম-মঙ্গল-বুধবার সকাল-সন্ধ্যা হরতালের ঘোষণা
জুলাই সনদের চূড়ান্ত ভাষ্যে কী আছে
জুলাই সনদের চূড়ান্ত ভাষ্যে কী আছে
সর্বাধিক পঠিত
স্বর্ণের দাম কোথায় গিয়ে থামবে
স্বর্ণের দাম কোথায় গিয়ে থামবে
অনলাইন রিটার্ন-ব্যাংক সংযোগে আতঙ্কের কারণ নেই: এনবিআর চেয়ারম্যান
অনলাইন রিটার্ন-ব্যাংক সংযোগে আতঙ্কের কারণ নেই: এনবিআর চেয়ারম্যান
যে কারণে ‘সোনালি ব্যাগ’ তৈরির গবেষণা প্রকল্প বন্ধের সিদ্ধান্ত
যে কারণে ‘সোনালি ব্যাগ’ তৈরির গবেষণা প্রকল্প বন্ধের সিদ্ধান্ত
ভোটের আগের রাতে জাকসু নির্বাচন কমিশনে শিবির সভাপতি মুহিব
ভোটের আগের রাতে জাকসু নির্বাচন কমিশনে শিবির সভাপতি মুহিব
ভোটের আগের রাতে জাকসু নির্বাচন কমিশনে বিএনপি ও স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা
ভোটের আগের রাতে জাকসু নির্বাচন কমিশনে বিএনপি ও স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা
 
 
app storeAvailable for
iPhones & iPads google playAvailable in
Google Play

সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media