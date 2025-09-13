দুর্গাপূজায় সরকারি চাকরিজীবীরা ছুটি পাবেন ৪ দিন, তবে....

দুর্গাপূজা উপলক্ষে সরকারি চাকরিজীবীরা এ বছর টানা চার দিনের ছুটি পাবেন বলে জানা গেছে। বিজয়া দশমী উপলক্ষে ২ অক্টোবর বৃহস্পতিবার এক দিন ছুটি থাকবে। এরপর শুক্রবার ও শনিবার সাপ্তাহিক ছুটি মিলিয়ে স্বাভাবিক নিয়মেই মোট তিন দিন ছুটি পাচ্ছেন। তবে গত বছরের মতো এ বছরও সরকার যদি নবমীর দিন অর্থাৎ ১ অক্টোবর নির্বাহী আদেশে এক দিনের জন্য বাড়তি ছুটি ঘোষণা করে, সে ক্ষেত্রে দুর্গাপূজা উপলক্ষে সেই ছুটি বেড়ে হবে চার দিন।
উল্লেখ্য, গত বছরও সরকার নির্বাহী আদেশে দুর্গাপূজা উপলক্ষে নবমীর দিন এক দিনের ছুটি ঘোষণা করেছিল।
সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীরা দীর্ঘদিন ধরেই দুর্গাপূজার ছুটি এক দিনের পরিবর্তে তিন দিন দাবি করে আসছেন। সেক্ষেত্রে তিন দিন না হলেও নির্বাহী আদেশে একদিন যুক্ত করলে হবে দুই দিন, এর সঙ্গে সাপ্তাহিক ছুটি দুই দিন মিলে চার দিন উপভোগ করার সুযোগ পাবেন।
সূত্রমতে, শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে আগামী ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে এই ছুটি শুরু হবে। চলবে ৭ অক্টোবর পর্যন্ত তথা টানা ১২ দিন। দেশের মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক তথা স্কুল-কলেজগুলো এই ছুটির আওতায় পড়বে। তবে বাড়তি পাওনা হলো, ২৬ ও ২৭ সেপ্টেম্বর শুক্রবার-শনিবার ছুটি থাকায় এ দুটি দিনও ছুটি পাচ্ছেন স্কুল-কলেজ পড়ুয়া শিক্ষার্থীরা।
এছাড়া ৬ অক্টোবর লক্ষ্মীপূজা থাকা এ দিনটিতেও ঐচ্ছিক ছুটি পাবেন বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা।
মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সর্বশেষ প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, সরকারি ও বেসরকারি মাধ্যমিক এবং নিম্ন-মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো মোট ১২ দিন বন্ধ থাকবে। এ সময় দুর্গাপূজার পাশাপাশি ফাতেহা-ই-ইয়াজ দাহম, প্রবারণা পূর্ণিমা ও শ্রী-শ্রী লক্ষ্মীপূজার ছুটিও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যেহেতু সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত, তাই তাদের ছুটির বিষয়টি স্ব স্ব বিশ্ববিদ্যালয় নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের সিন্ডিকেট সভার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত দেবে।