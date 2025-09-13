লন্ডনে উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের ওপর হামলার চেষ্টায় সরকারের নিন্দা

তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মাহফুজ আলমের ওপর হামলা চেষ্টার নিন্দা জানিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) রাতে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম এই তথ্য জানান।
তিনি জানান, বাংলাদেশের জুলাই অভ্যুত্থানের প্রথম বার্ষিকী উপলক্ষে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অনুষ্ঠান শেষে যাওয়ার পথে একদল বিক্ষোভকারী বাংলাদেশ হাইকমিশনের গাড়িগুলোতে ডিম নিক্ষেপ করে এবং সাময়িকভাবে তাদের পথ বন্ধ করার চেষ্টা করে। লন্ডনের মেট্রোপলিটন পুলিশ কার্যকরভাবে সেখানে হস্তক্ষেপ করে। আটকে পড়া গাড়িতে মাহফুজ আলম ছিলেন না।
বাংলাদেশ হাইকমিশন জানিয়েছে, পুলিশ সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখছে এবং উপদেষ্টার কর্মসূচির সময় তাকে ‘পূর্ণ নিরাপত্তার’ আশ্বাস দিয়েছে।
প্রেস উইং বলছে, কয়েক সপ্তাহ আগে নিউইয়র্কে সরকারি কাজে থাকাকালীন মাহফুজ আলমের ওপর হামলার পর লন্ডনে এ ঘটনা ঘটে। বাংলাদেশের কনস্যুলেট জেনারেলে এক অনুষ্ঠানে বিক্ষোভকারীরা ডিম নিক্ষেপ করে এবং বোতল নিক্ষেপ করায় কাচের দরজা ভেঙে ফেলে; মিশনটি পরবর্তীকালে স্টেট ডিপার্টমেন্টের স্থানীয় অফিসসহ স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে চিঠি লিখে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অনুরোধ করে।
প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম প্রকাশ্যে হয়রানির চেষ্টার নিন্দা জানান। সরকার এই সাম্প্রতিক হামলার নিন্দা জানিয়ে বলছে, আমাদের সরকার, বাংলাদেশের জনগণ এবং উভয় আয়োজক দেশের কর্তৃপক্ষ সভ্য মূল্যবোধের পাশে দাঁড়িয়েছে এবং দুর্বৃত্তরা বর্বরতা ও উৎপীড়নের জগতে বসবাস করছে।
বিবৃতিতে প্রেস উইং জানায়, এই ধরনের আচরণ গণতন্ত্রে কোনও স্থান নেই। নিউ ইয়র্কে হামলার পর আমরা যেমন বলেছি, সহিংসতা প্রতিবাদ নয়; ভয়ভীতি প্রদর্শন বাকস্বাধীনতা নয়। এই কথাগুলো নিউইয়র্কের মতো লন্ডনেও পূর্ণ জোরে প্রযোজ্য। নিউ ইয়র্কের ঘটনার পর আমরা যে নীতিটি জোর দিয়েছি তা আমরা পুনর্ব্যক্ত করছি: বাকস্বাধীনতা, সমাবেশ এবং শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের মৌলিক স্বাধীনতা গণতন্ত্রের ভিত্তি, তবে সেগুলো অবশ্যই দায়িত্ব এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রয়োগ করা উচিত।
বিবৃতিতে বলা হয়, কনস্যুলার যানবাহনকে লক্ষ্যবস্তু করা এবং তাদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করা কেবল বেপরোয়াই নয়, এটি দেশগুলোর মধ্যে দায়িত্বশীল সংলাপের পথ রক্ষা করে- এমন নিয়ম লঙ্ঘন করে। আমরা লন্ডন মেট্রোপলিটন পুলিশের রেস্পন্সকে স্বাগত জানাই এবং অপরাধীদের শনাক্ত করতে এবং যথাযথ অভিযোগ আদায়ের জন্য অব্যাহত সমন্বয়ের আহ্বান জানাই।
যারা এই আচরণকে সংগঠিত করেছিল বা প্ররোচিত করেছিল তাদের প্রতি বিবৃতিতে বলা হয়, বড় হন। আপনি যদি আপনার কারণটিতে আস্থা রাখেন তবে আপনারা শান্তিপূর্ণভাবে, আইনগতভাবে এবং মর্যাদার সঙ্গে মোকাবিলা করুন। ডিম, মুষ্টি এবং মব থিয়েট্রিক্স কাউকে সম্মত করে না, সেগুলো কেবল বিশ্বকে প্রমাণ করে যে আপনার কোনও যুক্তি অবশিষ্ট নেই।
বিশ্ববিদ্যালয়, ভেন্যু এবং প্রবাসীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বিবৃতিতে বলা হয়, প্রকাশ্য আলোচনার জন্য দৃঢ়ভাবে দাঁড়ান। কঠিন আলোচনাগুলোর আয়োজন করুন, তবে এমন আচরণের ওপর জোর দিন যা বক্তা, শ্রোতা এবং বৈধ বিক্ষোভকারীদের একইভাবে রক্ষা করে। একটি আন্দোলন পরিমাপ করা হয় কতটা জোরে আওয়াজ তোলে বা কতটা সহিংস আচরণ করে তা নয়, বরং এটি কতটা শৃঙ্খলা, মর্যাদা এবং দায়িত্ব বজায় রাখে তার ওপর নির্ভর করে।
সরকার মেট্রোপলিটন পুলিশকে অপরাধ (ভাঙচুর, আক্রমণ, বাধা) করা ব্যক্তিদের শনাক্ত করতে এবং তাদের বিচারের আওতায় আনার জন্য উপলব্ধ ভিডিও ফুটেজ ব্যবহার করে একটি সম্পূর্ণ তদন্ত সম্পন্ন করার আহ্বান জানায়। সরকার রাজনৈতিক নেতারা এবং সম্প্রদায় সংগঠকদের ডায়াসপোরার মধ্যে সহিংসতা এবং ভীতি প্রদর্শনকে প্রকাশ্যে এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রত্যাখ্যান করার আহ্বান জানায়, তাদের দলীয় আনুগত্য যাই হোক না কেন। সরকার শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের অধিকার নিশ্চিত করে এবং কর্মকর্তা, শিক্ষার্থী এবং নাগরিকদের নির্ভয়ে কথা বলা এবং জমায়েত করার সমান অধিকার নিশ্চিত করে। গণতন্ত্র আবেগ দাবি করে; এটি আত্মনিয়ন্ত্রণেরও দাবি করে। সব নাগরিকের নিরাপত্তা এবং মর্যাদা রক্ষা গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে বাংলাদেশের বিবর্তনে উভয়েরই প্রয়োজন আছে।