রবিবার, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩০ ভাদ্র ১৪৩২
ফরিদপুরে অবরোধকারীরা আজকের মধ্যে সড়ক না ছাড়লে ব্যবস্থা: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

বাংলা ট্রিবিউন রিপোর্ট
১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:৫৫আপডেট : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৩:৫৫
ব্রিফিংকালে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.)

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা লেফটেন্যান্ট জেনারেল মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী (অব.) বলেছেন, ফরিদপুরের ভাঙ্গা উপজেলার দুটি ইউনিয়নের সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্বিন্যাস নিয়ে জাতীয় মহাসড়ক অবরোধ করে স্থানীয় জনগণের আন্দোলন কোনভাবেই কাম্য নয়। তারা যদি আজকের মধ্যে অবরোধ তুলে না নেয়, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী আইন প্রয়োগ করতে বাধ্য হবে।

রবিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) দুপুরে বাংলাদেশ সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত কোর কমিটির সভা শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে তিনি এসব কথা বলেন।

স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, সংসদীয় আসনের সীমানা পুনর্বিন্যাস নির্বাচন কমিশনের বিষয়। তারা যুক্তিতর্কের ভিত্তিতে সবকিছু শোনার পর এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ওই এলাকার জনগণের যে অভিযোগ সেটা তারা যথাযথ চ্যানেলে আবেদন করতে পারে। কোনোভাবেই রাস্তাঘাট অবরোধ করে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করা যাবে না। রাস্তা অবরোধ করার অধিকার কারও নেই। রাস্তা অবরোধ করে আন্দোলন আর কোনও অবস্থায় বরদাশত করা হবে না।

বেশি বয়স্ক বন্দিদের মুক্তির কথা বিবেচনায় রেখে সরকার যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের মেয়াদ কমানোর চিন্তাভাবনা করছে বলে জানান স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা। তিনি বলেন, ১৮৬০ সালের পেনাল কোড অনুযায়ী বাংলাদেশে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের মেয়াদ বর্তমানে ৩০ বছর। বয়স বিবেচনায় নারীদের ক্ষেত্রে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের মেয়াদ হতে পারে ২০ বছর। তবে পুরুষদের ক্ষেত্রে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের মেয়াদ আরেকটু বেশি হবে। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের এ বিধান নির্ভর করবে সাজার সময়কালে আসামির বয়সের ওপর। তবে এ বিধান এখনও চূড়ান্ত হয়নি এবং এতে কিছু শর্ত যুক্ত থাকবে।

বৈঠকে পুলিশের প্রশিক্ষণ, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রস্তুতি, ছিনতাই, চুরি-ডাকাতি রোধে পদক্ষেপ গ্রহণ, সীমান্ত দিয়ে মাদক প্রবেশ বন্ধ, আসন্ন দুর্গাপূজা উপলক্ষে সার্বিক প্রস্তুতি, লুট হওয়া অস্ত্র উদ্ধার এবং রাকসু ও চাকসু নির্বাচন প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা হয়।

ব্রিফিংয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব নাসিমুল গনি, আইজিপি বাহারুল আলম বিপিএম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

শহীদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদন, দাফন কুষ্টিয়ায়
বরগুনায় ক্যারাম খেলা নিয়ে সংঘর্ষে আহত ১৪
অস্ত্র মামলায় সুব্রত বাইনের জামিন নামঞ্জুর, পেছালো অভিযোগ গঠন
সংঘাতের পর প্রথম ম্যাচ, ভারতীয় ক্রিকেটারদের আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখার পরামর্শ
দুর্গাপূজায় সরকারি চাকরিজীবীরা ছুটি পাবেন ৪ দিন, তবে....
ভোট বর্জন করা ছাত্রদল জাকসুর ভিপি-জিএস পদে কত ভোট পেলো
উপদেষ্টা পরিষদের ভেতরেও মাহফুজকে হত্যার মৌন সম্মতি তৈরি করা হয়েছে: নাহিদ
পদত্যাগপত্রে যা জানিয়েছেন রেজওয়ানা করিম স্নিগ্ধা
জাকসুর ফল ঘোষণা, হল সংসদে শীর্ষ পদে জিতলেন যারা
