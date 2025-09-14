X
রবিবার, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩০ ভাদ্র ১৪৩২
মালয়েশিয়া প্রবাসীদের জন্য এনআইডি কার্যক্রম শুরু ইসির

বাংলা ট্রিবিউন রির্পোট
১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:০১আপডেট : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:০৩
নির্বাচন কমিশন

মালয়েশিয়ায় বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য ভোটার নিবন্ধন এবং জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) দেওয়ার কার্যক্রম শুরু করছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। একইসঙ্গে প্রবাসীদের ভোটাধিকার নিয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রমও চালাবে সংস্থাটি।

রবিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) ইসির উপসচিব মো. শাহ্ আলম সই করা এ সংক্রান্ত অফিস আদেশ থেকে এই তথ্য জানা যায়।

আদেশে বলা হয়েছে, নির্বাচন কমিশনার মো. আনোয়ারুল ইসলাম সরকার এবং রাজবাড়ী জেলার জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা শেখ মোহাম্মদ জালাল উদ্দিন রবিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) থেকে আগামী বুধবার (১৭ সেপ্টেম্বর) পর্যন্ত মালয়েশিয়া সফর করবেন। এ সময় তারা মালয়েশিয়ায় বসবাসরত বাংলাদেশিদের জন্য ভোটার নিবন্ধন ও জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) প্রদানের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। 

এছাড়াও প্রবাসী বাংলাদেশিদের সঙ্গে ভোটার নিবন্ধন বিষয়ক বৈঠক, মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশ হাইকমিশনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক, মালয়েশিয়ায় প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির সঙ্গে  আসন্ন সংসদ নির্বাচনে ভোটার নিবন্ধন এবং বিদেশে থেকে দেশে কীভাবে ভোট দেওয়া যাবে সে বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি ও উদ্বুদ্ধকরণে একটি মতবিনিময় সভা করবেন।

উল্লেখ্য, বর্তমানে ১০টি দেশের ১৭টি দূতাবাসের মাধ্যমে এনআইডি কার্যক্রম পরিচালনা করছে ইসি।

জানা গেছে, প্রবাসীরা অনলাইন পোর্টালের (https://services.nidw.gov.bd) মাধ্যমে ভোটার নিবন্ধনের আবেদন করে ভোটার হতে পারছেন।

বর্তমানে সংযুক্ত আরব আমিরাত, সৌদি আরব, যুক্তরাজ্য, ইতালি, কুয়েত, কাতার, মালয়েশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, জাপান ও কানাডায় প্রবাসী বাংলাদেশিদের এনআইডি সেবা দেওয়া হচ্ছে।

গত জুলাইয়ে যুক্তরাষ্ট্র, ওমান, দক্ষিণ আফ্রিকা, জর্ডান ও মালদ্বীপে এ কাজ শুরুর অনুমতি দিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। যুক্তরাষ্ট্রে লসএঞ্জেলেসের পাশাপাশি নিউ ইয়র্ক, ওয়াশিংটনসহ যেখানে বাংলাদেশের অফিস রয়েছে, সেখানে শুরু হচ্ছে এ কাজ কার্যক্রম।

এছাড়া আগামী মাসে জর্ডান, মালদ্বীপ, ওমান ও দক্ষিণ আফ্রিকায় এনআইডি সেবা চালুর জন্য প্রস্তুতিমূলক কাজ শুরু হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে ৪০টি দেশে এনআইডি সেবা চালুর পরিকল্পনা রয়েছে ইসির।

বিষয়:
এনআইডিনির্বাচন কমিশনভোটমালয়েশিয়া
