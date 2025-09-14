X
রবিবার, ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
৩০ ভাদ্র ১৪৩২
ঐকমত্য কমিশনের সভায় আলাদিনের প্রদীপের গল্প শোনালেন প্রধান উপদেষ্টা

বাংলা ট্রিবিউন রির্পোট
১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:২০আপডেট : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭:২০
জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের বৈঠকে বক্তব্য রাখছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহম্মদ ইউনূস

আমার আলাদিনের প্রদীপের গল্পের কথা মনে পড়ে গেলো। প্রদীপে ঘষা দিলে দৈত্য বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করে- কী করতে হবে আমার। এই যে প্রশ্নটা করে, এর উত্তর নানাভাবে দেওয়া যায়। চাইলে তার কাছে চা খেতে চাইতে পারি, তাকে যদি বলা হয় সারা দুনিয়া এনে দিতে, এনে দিতো। ছাত্র-জনতার এই গণঅভুত্থানের মধ্য দিয়ে একটি দৈত্য তৈরি করে দিয়েছে। আমরা তার কাছে কী চাইবো, আমরা কী তার কাছে চা চাইবো, নাকি দুনিয়া পাল্টে ফেলতে চাইবো। আমরা এই জাতিকে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে তৈরি করে দিয়ে যাবো। ছোট জিনিসে আটকে যেন বড় জিনিস হারিয়ে না ফেলি।

রবিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) রাজধানীর ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া নির্ধারণে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের বৈঠকে সভাপতির বক্তব্যে এ গল্প শোনান প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহম্মদ ইউনূস।

তিনি বলেন, ‘অবাক বিস্ময়ে আমি আপনাদের বক্তব্য শুনেছি। অবাক হয়েছি কত গভীরভাবে আলাপ করেছেন, সিদ্ধান্তের আসার চেষ্টা করেছেন। যখন ঐকমত্য কমিশনের আইডিয়া আসে আমি নিশ্চিত ছিলাম না এটা কোনদিকে যাবে। এটার কোনও নজির নাই। এটা তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত। এই যে নতুন প্রচেষ্টা, এটা আমাদেরই বর্তমান পরিস্থিতিতে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করে দেখলাম। দীর্ঘপথ অতিক্রমের পরে আমি শিহরণ অনুভব করছি, অভিভূত হয়েছি। এটা শুধু বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা হয়ে থেকে যাবে না। অন্যান্য দেশও এটা লক্ষ্য করবে যে আমরা কী পদ্ধতি অবলম্বন করেছি। এ নজির যেন খুঁতওয়ালা নজির না হয়।’

সমঝোতায় আমাদের আসতেই হবে উল্লেখ করে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, ‘যে সমঝোতার রাস্তায় আমরা শুরু করেছি, সেটা থেকে বের হওয়ার কোনও সুযোগ আমাদের নেই। জাতি হিসেবে নবযাত্রার যে সুযোগ ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান আমাদের দিয়ে গেলো, সেটার একমাত্র সমাধান হলো এ সমঝোতার মধ্য দিয়ে গিয়ে নতুন বাংলাদেশ তৈরি করা। আমরা নানা যুক্তি দিতে পারি কিন্তু সমাাধান এখানেই।’

তিনি আরও বলেন, ‘আমরা যদি বিতর্কের মধ্যে থেকে যাই, এ বিতর্ক কখন বিস্ফোরিত হবে, এ বিতর্কের সুযোগ নিয়ে কে কোনদিকে চালু করে দিবে, এটার কোনও ঠিক নেই।’

ড. ইউনূস বলেন, ‘আমাদের এত সংস্কার কেন দরকার হচ্ছে। সব পথ-ঘাট বন্ধ করা, স্বৈরাচার যেন বেরিয়ে আসতে না পারে। সেই স্বৈরাচারের রাস্তা বন্ধ করতে হলে একমত হয়ে করতে হবে। দ্বিমতের কোনও জায়গা এখানে নেই। আমার একান্ত আবেদন যখনই সনদ করবেন, কোলাকুলি করে করবেন। তাহলে নির্বাচন ইত্যাদি সব সার্থক হবে।’

‘ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে নির্বাচন হবে’ আবারও উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘এটা হবে মহোৎসবের নির্বাচন, যদি আমরা এগুলোর ফয়সলা করতে পারি। জাতির সত্যিকার নবজন্ম হবে, এটা শুধু নির্বাচন নয়। এত ত্যাগ, এত রক্ত, এত আত্মহুতি এসব সার্থক হবে যদি আমরা ওই নবজন্ম লাভ করতে পারি।’

দ্বিমতের জায়গা নেই জানিয়ে তিনি বলেন, ‘মনের আশা ব্যক্ত করতে পারি। কিন্তু যে মহান ঐক্য দরকার, আলাদিনের দৈত্যকে হুতুম দেওয়ার সুযোগ আছে, কী চাই সেটা ঠিক করতে হবে। কীভাবে করবে, সেটা দৈত্য ঠিক করে দিবে, কোনও অসুবিধা নেই।’

প্রধান উপদেষ্টা সবাইকে উদ্দেশ্যে করে বলেন, ‘আপনারা অনন্য দৃষ্টান্ত রেখেছেন, বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। ঐকমত্য কমিশন যখন গঠন করলাম, আলী রীয়াজকে বললাম, উনিও জানেন না এটা কী জিনিস। আপনারা সেটা গ্রহণ করেছেন, এটাই বড় অর্জন। আমরা ঐ দৈত্যকে সবচেয়ে বড় কাজটি দেবো, যেটা আর কেউ কোনদিন চাইবারও সুযোগ পাবে না, একবারই পাচ্ছি আমরা। মনের সমস্ত আশা তার ঘাড়ে দিয়ে দেবো।’

/ইউআই/আরআইজে/
বিষয়:
ড. মুহাম্মদ ইউনূসপ্রধান উপদেষ্টাজাতীয় ঐকমত্য কমিশন
ইনুসহ ৫ জনের বিরুদ্ধে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের নির্দেশ ট্রাইব্যুনালের
মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা, ইসরায়েল সফরে যাচ্ছেন রুবিও
রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে মৃদু ভূমিকম্প
পদ্মা সেতু হয়ে দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গে ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ, দুর্ভোগে যাত্রীরা
দুর্গাপূজায় সরকারি চাকরিজীবীরা ছুটি পাবেন ৪ দিন, তবে....
ভোট বর্জন করা ছাত্রদল জাকসুর ভিপি-জিএস পদে কত ভোট পেলো
জাকসুর ফল ঘোষণা, হল সংসদে শীর্ষ পদে জিতলেন যারা
চীনের ভিসা আবেদন প্রক্রিয়া নিয়ে নতুন নির্দেশনা
মন্ত্রিপাড়ায় সন্দেহজনক ঘোরাঘুরি: কারাগারে মার্কিন নাগরিক
 
 
সম্পাদক : জুলফিকার রাসেলপ্রকাশক : কাজী আনিস আহমেদ
© 2025 Bangla Tribune Online Media